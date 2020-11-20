باتشيكو يستقر على قائمة الزمالك للقاء نادي مصر

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي باتشيكو، على قائمة الفريق التى تستعد لمواجهة نادي مصر غدا السبت على استاد السويس الجديد في دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

وتضم القائمة كلا من الآتية أسماؤهم في المراكز المختلفة:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل وجنش ومحمد عواد ومحمد صبحي.

خط الدفاع: عبدالله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالسلام وأحمد عيد وحاتم سكر.

خط الوسط: محمد حسام بيسو وسيف فاروق جعفر وطارق حامد ويوسف أوباما ومحمود عبدالعزيز ومحمود شيكابالا وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم وإسلام جابر ومصطفى فتحي وإمام عاشور.

خط الهجوم: مصطفى محمد وكاسونجو وأسامة فيصل.

ويغيب عن الزمالك كل من : محمد عبدالشافي و حازم إمام و عمر السعيد للإصابة و أشرف بن شرقي لعدم وصوله للقاهرة وفرجاني ساسي للإيقاف.

وأدى الفريق تدريبا خفيفا على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة تحت قيادة البرتغالي باتشيكو المدير الفني وشهد التدريب التركيز على بعض الجوانب الخططية والفنية لتطبيقها في المباراة المقبلة. وحرص المدير الفني على تحذير اللاعبين من صعوبة المباراة وعدم الاستهتار بالفريق المنافس، وطالبهم بالتركيز من أجل تحقيق الفوز والتأهل للدور نصف النهائي للبطولة.

وعقب التدريب غادرت حافلة الفريق متجهة إلى السويس للانتظام في معسكر بأحد الفنادق القريبة من فندق الإقامة.

وألقى المدير الفني للزمالك محاضرة فنية على اللاعبين بعد تناول وجبة العشاء مساء اليوم، لشرح بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي باتشيكو على الانتظام في معسكر مغلق ابتداء من يوم الاثنين المقبل استعداد للقاء الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة.

ومن المقرر أن يخضع لاعبو الفريق والجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري لمسحة يوم الأحد المقبل للكشف عن فيروس كورونا قبل الانتظام في معسكر بعد ظهور نتيجة العينة. ويفضل الجهاز الفني للفريق الانتظام في معسكر مبكر لتوفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين قبل المباراة المرتقبة.