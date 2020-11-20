محمد عنتر: لم أقصد الإساءة لجماهير الزمالك وتم تحريف تصريحاتي

أكد محمد عنتر، جناح الزمالك السابق والمنضم حديثًا لصفوف نادي المصري البورسعيدي، أنه لم يقصد توجيه أي إساءة لجماهير الزمالك، مشيرًا إلى أن النادي الأبيض بيته وتشرف باللعب لصفوفه.
وواصل خلال تصريحات عبر برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيى على شاشة الزمالك، قائلا: "بعض الصفحات عبر مواقع التواصل تسيء لي وتحاول تشويه صورتي على الرغم من أنني لا أختلط بأحد ومعروف بأخلاقي الحميدة داخل وخارج الملعب ولا أثير أي أزمات".
وأضاف: "أشادت بجماهير المصري اليوم خلال مؤتمر تقديمي ولكني فوجئت بتحريف تصريحاتي ولكنني لم أقصد مطلقًا الإساءة للزمالك وجماهيره".
وقال عنتر خلال المؤتمر الصحفى اليوم أتمنى بأذن الله أن أكون عند حسن ظن الجميع وأن أتمكن أنا وزملائى الجدد و القدامى فى تحقيق كل ما يتمناه جماهير بورسعيد.
وشدد عنتر قائلا إن نادى بحجم وتاريخ النادى المصرى لا يمكن أن يكون خارج المربع الذهبى وهو ما سنسعى إليه جميعا تحت القيادة الفنية الواعية للكابتن على ماهر المدير الفنى للفريق.
ووجه عنتر الشكر لمجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية ولجنة التعاقدات لإنهاء صفقة انتقاله بشكل احترافى حرصا منهم على تلبية مطالب المدير الفنى للفريق.
يعد اللاعب محمد عنتر أحد نجوم نادى الزمالك انتقل من الأسيوطى اسبورت منذ 3 مواسم فى صفقة كانت الاغلى بعد صراع مع عدد من الأندية المصرية.
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