أخبار الرياضة | ماجد سامي يرحل عن دجلة .. كواليس محاولة الترجي إفساد صفقة بن عمر مع بيراميدز

ينشر موقع " دوت الخليج " الاخباري، اليوم الجمعة ، مجموعة من الأخبار التي طرأت على الساحة الرياضية والتي تشمل أخبارا محلية وعربية وإفريقية وذلك من خلال السطور التالية:.
تدرس اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، موقف مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة، المقرر لها، غدا، السبت، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر.
وشهدت الساعات القليلة الماضية، أمطارا غزيرة على محافظة الاسكندرية، مما يهدد إقامة مباراة الأهلي وأبو قير في موعدها.
أعلن ماجد سامي، مالك أندية وادي دجلة، منذ قليل نهاية مشواره مع النادي، دون الكشف عن تفاصيل حتى الآن.
وكتب سامي في تدوينه عبر صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلا: "لأن لكل بداية نهاية، أعلن اليوم انتهاء رحلة 18 سنة من الكفاح، وداعًا وادي دجلة".
أفادت العديد من التقارير الصحفية، بإقتراب الدولي التونسي محمد أمين بن عمر لاعب نادي النجم الساحلي من الإنضمام لنادي بيراميدز خلال فترة الإنتقالات الجارية.
وكشف مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج محاولة نادي الترجي التونسي لإفساد صفقة إنتقال اللاعب إلى نادي بيراميدز بإستخدام زميله السابق حمدي النقاز.
أعلنت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عن مشاركة الصفقات الجديدة فى مباريات كأس مصر.
ويلتقى غدا السبت النادى الأهلى فريق أبوقير للأسمدة على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية فيما يواجه الزمالك نادي اف سي مصر فى بطولة كأس مصر.
وأصدرت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة تعليمات بإشراك الصفقات الجديدة بالأندية المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس مصر التى تنطلق غدا السبت. يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن عن التعليمات الجديدة بشأن مواعيد القيد وعدد اللاعبين الأجانب المسموح به في الموسم الجديد 2020-2021.
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" اليوم، الجمعة، في بيان رسمي إيقاف إيف جان بارت، رئيس اتحاد الهايتي لكرة القدم والعضو السابق باللجنة الدائمة للفيفا، مدى الحياة بسبب ثبوت تهمة الاعتداء الجنسي والتحرش عليه.
وأوقف الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جان بارت لفترتين بسبب التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليه بالتحرش والانتهاك الجنسي ضد لاعبات وقاصرات داخل الاتحاد الهايتي لكرة القدم، وكان مقررًا أن تنتهي مدة إيقافه الثانية (90 يومًا) غدا، السبت، قبل أن يصدر القرار اليوم بإيقافه مدى الحياة.
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