نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فتحي يُعلق على شارة قيادة المنتخب وعلاقته بـ "صلاح" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، على موضوع شارة كابتن منتخب مصر، وعن علاقته مع محمد صلاح من تلك الناحية.

وتحدث أحمد فتحى فى تصريحات للإعلامية منى الشاذلى فى برنامج "معكم" على قناة cbc، قائلا: "موضوع كبير وخد حجم أكبر من حجمه، محمد صلاح أخويا الصغير وأنا بحبه جدا ولكن الحاجة لما تكون من حقى مش بحب أسيبها".

وتابع: "في حد كلمنى مش هذكر اسمه قالى إحنا عاوزين ندى الشارة لمحمد صلاح وأنت هتكون موجود، قلتله لا طبعا وأنت عاوز تعمل مشكلة ليه، وليه بتصدرلى مشكلة، وأنا عمرى ما عملت مشكلة".

وواصل: " قولت له لو أحمد حسن أو أبو تريكة مكانى كنت هتقدر تقوله كدة، قالى لا قلتله خلاص متكلمنيش في الموضوع تاني، والموضوع رجع تاني لما مرحتش الناس اتكلمت تاني".

وأتم: "سألت زملائى عن محمد صلاح واطمأنت عليه من عبد الله السعيد وحمدى فتحى، وقالوا أنه كويس جدا ولم تظهر عليه أعراض والموضوع ده أقدار وصلاح أخويا".