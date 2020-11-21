نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الليجا تعلن عن مواعيد مباريات الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت رابطة الدوري الإسباني بالإعلان عن مواعيد مباريات ثلاث جولات كاملة في بطولة الدوري الإسباني بالإضافة إلى توقيت مباراتي ريال مدريد وبرشلونة فقط في جولة رابعة.

وأفادت رابطة الدوري الإسباني عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بأن الجولة الثالثة عشر ستنطلق يوم الجمعة 11 من ديسمبر المقبل وتشهد ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يوم 12 من ديسمبر المقبل بينما يواجه برشلونة نظيره ليفانتي يوم 13 من نفس الشهر.

وأكدت رابطة الليجا أن الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني ستنطلق يوم الجمعة 18 ديسمبر المقبل وستشهد قمة بين برشلونة وفالنسيا يوم 19 من ديسمبر المقبل بينما سيتقابل ريال مدريد مع إيبار يوم 20 من نفس الشهر.

وأوضحت رابطة الليجا أن أول لقاء في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني ستنطلق يوم 22 ديسمبر المقبل والتي تتضمن مواجهة برشلونة أمام بلد الوليد وفي اليوم التالي سيواجه ريال مدريد نظيره غرناطة.

وكشفت رابطة الليجا عن موعد مباراتين فقط من الجولة التاسعة عشر، حيث يتقابل ريال مدريد مع أتلتيك بيلباو وبرشلونة مع ريال سوسيداد يوم 16 من ديسمبر المقبل.