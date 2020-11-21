نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي لمواجهة نظيره مانشستر سيتي غدا السبت 21 نوفمبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستلعب مباراة فريق توتنهام ضد نظيره فريق مانشستر سيتي غدا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب توتنهام هوتسبير.

وستذاع مباراة فريق توتنهام ضد مانشستر سيتي غدا في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "BEIN Sports HD1" وقناة "BEIN SPORTS HD 2" بتعليق حفيظ دراجي.

ويحتل نادي توتنهام المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة بينما يتواجد نادي مانشستر سيتي في المركز العاشر برصيد 12 نقطة.