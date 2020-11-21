أخبار الزمالك.. كورونا يُبعد حازم إمام عن مباراة الكأس.. موعد عودة فرجاني للفريق

ينشر موقع دوت الخليج الاخباري، أبرز ما جاء من أخبار في نادي الزمالك اليوم الجمعة، وذلك من خلال السطور التالية:.
خضع حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمسحة كورونا الثانية، وبذلك تأكد ابتعاده عن مباراة فريقه غدا أمام نادى مصر.
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي استعدادا لمباراة نادي مصر، المقرر اقامتها غدا السبت على استاد السويس الجديد في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، حيث ستقام في الثامنة مساءً.
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يصل إلى القاهرة غدا السبت التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم.
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي باتشيكو على الانتظام في معسكر مغلق ابتداء من يوم الاثنين المقبل.
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