نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجزيرة المطروحي يدعم صفوفة بحارس الإعلاميين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي الجزيرة المطروحي برئاسة حمدي حفيظ في التعاقد مع محمد عادل هجرس حارس مرمي الإعلاميين، والإنتاج الحربي السابق لتدعيم مركز حراسة المرمي قبل إنطلاقة مباريات الدوري الأسبوع المقبل.

يذكر أن الجزيرة قد أعلن في وقت لاحق إنضمام أحمد عبد العال لاعب النصر كما تم الحصول علي توقيع مودي لاعب الاتصالات، وعبد الرحمن كاستيلو لاعب حرس الحدود، وشهاب صلاح لاعب مصر للتأمين لتدعيم صفوف الفريق إستعدادا للموسم الجديد .

ويسعي الفريق المطروحي للتعاقد مع أكثر من اللاعب لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية الدوري في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

يذكر أن مجلس إدارة نادي الجزيرة المطروحي أعلن مسبقا تشكيل الجهاز الفني للفريق بعد تجديد الثقة في محمد سليمان المدير الفني والذي نجح في صعود الفريق المطروحي لدوري الدرجة الثانية بعد تصدر مجموعتة في دورة الترقي والتي ضمت مركز شباب الخربة، والنصر العريشي، والمصري السلومي.

ويتكون الجهاز الفني للفريق من : إبراهيم صلاح مشرف عام علي الكرة، وعليوة ذاكي مدير للكرة، ومحمد سليمان مدير فني، وعنتر عطية، وإبراهيم الشايب مدرب مساعد، وحاتم فرغلي مدرب حراس مرمي، ومحمود رأفت مدير إداري، ومحمد شريف علاج طبيعي.

وقام الجزيرة بقيد 6 لاعبين في القائمة الأولي للفريق

وضمت القائمة كل من: أحمد سمير عبدالوهاب ، وإسلام محمد محفوظ، وعبدالرحمن رجب عبدالمقصود، ومحمد جمال السيسي، ومحمد نور السيد، ومصطفى محمد رجب.

ونجح النادي في تجديد التعاقد مع 4 لاعبين وهم: حسام الدين خليل، وإسماعيل بدر، وعبدالرحمن شحاته، ومحمد بدر وسيتم قيدهم بالقائمة الإضافية للفريق.

وجاءت مباريات نادي الجزيرة بالدور الأول حسب القرعة التى تم إعلانها اليوم على النحو التالى:

الجولة الأولى : الجزيرة - الحمام

الجولة الثانية : حرس الحدود - الجزيرة

الجولة الثالثة : الجزيرة- مالية كفر الزيات

الجولة الرابعة : أبو قير للأسمدة - الجزيرة

الجولة الخامسة : الجزيرة - سبورتنج

الجولة السادسة : بيلا - الجزيرة

الجولة السابعة : الجزيرة - بني عبيد

الجولة الثامنة : الرجاء - الجزيرة

الجولة التاسعة : الجزيرة - فاركو

الجولة العاشرة : ب. المحلة - الجزيرة

الجولة الحادية عشر : الجزيرة - المنصورة

الجولة الثانية عشر : الأوليمبي- الجزيرة

الجولة الثالثة عشر : الجزيرة - كفر الشيخ

الجولة الرابعة عشر : دكرنس - الجزيرة

الجولة الخامسة عشر : الجزيرة - دمنهور