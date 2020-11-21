نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب رحيل ماجد سامي عن وادي دجلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل ماجد سامي مالك وادي دجلة، عن منصبه في رئاسة مجلس إدارة النادي، في مفاجأة للجميع، حسب ما أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب سامي، على فيسبوك، "لأن لكل بداية نهاية، أعلن اليوم انتهاء رحلة 18 سنة من الكفاح.. وداعا وادي دجلة".

وأشارت تقارير إلى أن سيتم الإعلان عن بيع النادي لمستثمر غير مصري، خلال الساعات القادمة، ويأتي ذلك بسبب الخسائر التي تعرض لها النادي خلال الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن ماجد سامي كان قد أنشأ نادي وادي دجلة، ونجح في الصعود للدوري المصري الممتاز عام 2010، ووضع الفريق بصمته بعدما حل وصيفا للكأس، كما حل بالمربع الذهبي للدوري، وشارك بالكونفدرالية في وقت سابق.