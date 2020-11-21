نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يقدم عرضًا رسميًا لضم مهاجم الوداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل النادي المصري البورسعيدي، برئاسة سمير حلبية، في مفاوضات مع نادي الوداد البيضاوي المغربي، لطلب الحصول على خدمات مهاجم الفريق الكونغولي فرانسيس كازادي كاسنجو.

يأتي ذلك وفقًا لما أكدته تقارير صحفية مغربية، والتي أشارت إلى أن المصري البورسعيدي، قدم عرضًا للتعاقد مع مهاجم الوداد، بقيمة 260 ألف دولار، ويضاف إلى ذلك توقيع اتفاقية شراكة وتعاون في حال إتمام صفقة كازادي.

جدير بالذكر أن كاسنجو كان قد غير وجهته من المولودية الوجدية إلى شباب المحمدية، في وقت سابق، لكنه ظل خارج حسابات مدربه، مع تسجيل حضوره في بعض المباريات الودية، قبل أن يفاجئ الجميع بانضمامه إلى الوداد الرياضي، خلال الميركاتو الشتوي الماضي.