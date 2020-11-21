موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة بكأس مصر

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ملعب برج العرب بالاسكندرية مباراة تجمع بين النادى الأهلى ونظيره أبوقير للأسمدة ضمن مباريات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة