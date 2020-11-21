نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أبوقير في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره أبوقير للأسمدة، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس مصر.

ويقام اللقاء الذي يجمع بين الأهلي وأبوقير للأسمدة، مساء اليوم السبت، عند الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبوظبي، على أرضية ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى.. محمد الشناوي

وفي خط الدفاع.. محمود وحيد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، عربي بدر

وفي خط الوسط.. حمدي فتحي وأليو ديانج ووليد سليمان

وفي الهجوم.. أحمد الشيخ ، جيرالدو، بادجي