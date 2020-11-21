نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يورغن كلوب يدافع عن صلاح بسبب حضورة حفل زفاف أخيه في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن حضور اللاعب المصري محمد صلاح حفل زفاف أخيه اثأر الكثير من الجدول مما قام الكثير من الناس بالهجوم على محمد صلاح سواء محلياً أو عالمياً،مما اثأر اشمئزاز المدرب يورغن كلوب وهو المدرب الذي يدرب نادي ليفربول الانجليزية الذي يلعب فيه محمد صلاح، وقال المدرب الألماني انه على علاقة جيدة وتواصل دائم بالنجم محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، وقال ان صلاح كان لا يظهر عليه اي اعراض بخصوص فيروس كرونا المستجد.

كما قال المدرب الألماني كلوب إن اللاعب محمد صلاح سوف يغادر مصر اليوم ويذهب الى انجلترا حتى يتم مرحلة العزل الصحي المتعارف عليها للحماية من المرض، وإتمام فترة العلاج، وقال ان حضور صلاح لحفل زفاف أخيه أمر هام لأنها لحظة مميزة في تاريخ العائلة ولا يمكن تجاهل ذلك الموقف الجميل.

كان ذلك الحديث في مؤتمر صحفي عاملي وكان مخصص في الأساس لمواجهة فريق ليستر سيتي، وسوف تكون ألمباره يوم الأحد القادم في الجولة التاسعة في الدوري الانجليزي.

واكد كلوب على عودة محمد صلاح، وان اللاعبون في الفريق ملتزمون تماماً ويتخذون الاحتياطات اللازمةـ، ويتمنون عودة اللاعب محمد صلاح في اسرع وقت ويتمنون له كل الشفاء العالج.

اكد كلوب ان غياب محمد صلاح مؤثر ولكن ليس بالتأثير الشديد لان الفريق يتكون من لاعبين مميزين، وتكلم عن مباراة ليستر ستي قائلاً ان الفريق في تطور ملحوظ ونلاحظ ذلك من العام السابق ونحن لا نستهين بأي فريق أي كان، وقال كلوب أيضاً أن فريق ليستر يمتلك اعب يسمى جيمي فاردي يمتلك سرعة كبيرة جداً ومستوى فني رائع وسيكون لدفاع لدينا دوراً هاماً في التصدي له .

قال كلوب أيضاً أن فترة التوقف الدولي لا أريد عودتها مجدداً لأنها تسبب عبئ ثقيلاً علينا لأنها تجعلنا نلعب كل ثلاث أيام مباره.

وختم قائلاً نحن نملك 11 لاعباً سوف ننافس حتى المركز الاول.