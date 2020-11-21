نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشفى النادي الأهلي قطار لا يتوقف في المقال التالي

عمر شويل - جدة إصابات النادي الأهلي أصبحت أشبه بالأسطورة تروى في الأحاديث الإعلامية وفي البرامج الرياضية وعلى ألسنة الجماهير بمختلف ميولها الكروية، ولذلك منذ أكثر من عامين والإصابات تضرب لاعبي النادي الأهلي بلا رحمة ولا شفقة فمنذ عام 2018 م.

وظاهرة مستشفى النادي الأهلي ذاع صيته وشهرته، فما كاد لاعب يتعافى من الاصابة حتى يصاب لاعب غيره من الفريق والمستجد حديثا أن يصاب اللاعب ثانية وتعود إصابته القديمة مرة أخرى .

لعل أبرز الإصابات التي أثارت الحديث عن الإصابات هما ثلاثي الأهلي وهم مدافع النادي الأهلي رامي ربيعة الذي كان يتوسم فيه جماهير القلعة الحمراء خيرا بتعويض وائل جمعة أسطورة النادي الأهلي والذي اعتزل في عام 2013 م عقب تحقيقه مع الفريق بطولة دوري أبطال أفريقيا.

بالإضافة إلى ذلك بعد ظهور مميز لرامي ربيعة فوجع بالاصابات التي أبعدته عن الملاعب فترة كبيرة حتى غاب عن مستواه المنشود، وغاب عن مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي.

ثاني لاعبي مستشفى النادي الأهلي هو كريم نيدفيد ناشئ النادي الأهلي المميز الذي كانت تنتظر الجماهير أن يعوض غياب حسام غالي لاعب الشياطين الحمر المعتزل حديثا، ولكن اللاعب أصيب في مباراة الأهلي أمام المقاصة في منافسات الدوري المصري الماضي بتاريخ 10 أبريل العام الماضي 2019 م.

وانتظرت الجماهير أن يعود اللاعب بعد إجراء جراحة في غضروف الركبة ولكن غياب اللاعب طال بسبب أخطاء في الجراحة تسبب في تأكل غطاء الركبة مما أدى إلى غياب اللاعب عن الملاعب إلى ما يزيد عن العام ونصف العام وتهديد بضياع موهبة لاعب من أبرز مواهب جيله والذي كان منتظر منه تقديم الكثير بفانلة القلعة الحمراء.

ومن الجدير بالذكر أن ثالث لاعبي مستشفى النادي الأهلي هو محمد محمود لاعب وسط النادي الأهلي الذي كان أحد أهم لاعبي وادي دجلة، ولم يلعب مع النادي الأهلي سوى 60 دقيقة ليصاب اللاعب بالرباط الصليبي ويتوجه إلى ألمانيا الجراحة في إحدى المراكز الصحية المتخصصة لاصابات الملاعب، ولكن يصاب اللاعب ثانية بنفس الاصابة ويذهب في نفس مسار اللاعبين المصابين، ويصاب للمرة الثالثة على التوالي في غضروف الركبة بعد أعلن جهاز الكرة في النادي الأهلي بإصابة اللاعب للمرة الثالثة.

الإصابات التي أصبحت صداها في دماغ المسئولين في النادي الأهلي خاصة قبل نهائي القرن بين النادي الأهلي ونادي الزمالك وذلك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث تعرض نجم الفريق والمنتخب التونسي على معلول للإصابة أثناء تمثيله لمنتخب بلاده في تصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 م في دولة الكاميرون، وفي نفس التصفيات أصيب إليو ديانج نجم وسط منتخب مالي بكدمة في وجه القدم أثناء تمثيله لمنتخب بلاده في التصفيات.

حيث أن أصيب أيضا لاعبي منتخبنا الوطني محمد هاني بشد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية، أيمن أشرف بشد في العضلة الضامة مما أثار قلق مدرب النادي الأهلي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني من الإصابات التي تلاحق لاعبي الفريق قبل المواجهة المصيرية أمام نادي الزمالك، وكما تم إصابة محمد مجدى أفشة في وجهة وتدخل الجهاز الطبي لعلاج اللاعب.

وأصيب محمود وحيد لاعب الرواق الأيسر للفريق لكدمة بسيطة في أنكل اللاعب وخرج على إثرها مصابا من المرام قبل أن يعود ويستكمل المران بشكل طبيعي.

وقبل إعلان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن معسكر مغلق للفريق فوجئ الجميع بإصابة كلا من محمود عبد المنعم كهربا وصالح جمعة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتم دخولهم في عزل طبي عن الفريق وذلك بعد الإعلان عن المسحة السلبية لجميع لاعبي وجهاز الفريق ماعدا لاعبي الفريق الذي تم عزلهم.