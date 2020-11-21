الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يستدرج كالياري لخطف الوصافة

يستضيف فريق يوفنتوس نظيره كالياري، اليوم، السبت، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة السادسة، من مسابقة الدوري الإيطالى.

ويسعى فريق يوفنتوس بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، للارتقاء إلى وصافة ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتا.

وسقط فريق يوفنتوس في فخ التعادل 1 - 1، أمام لاتسيو في الجولة الماضية، حيث تقدم رونالدو في الدقيقة 15، بينما سجل جين دانييل هدفا قاتلا لفريق لاتسيو في الدقيقة 95 من عمر اللقاء.

وشدد أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس على صعوبة مباراة كالياري، حيث قال في تصريحات لقناة ناديه الرسمية، أمس، الجمعة: كالياري فريق ممتاز ويتطور كل مباراة، أريد روحا مختلفة وقتالا من أجل حصد الثلاث نقاط".

وتابع جميع اللاعبين في يوفنتوس أقوياء، العديد من اللاعبين لم يشاركوا معنا خلال الفترة الماضية، لكنهم حصلوا على الفرصة مع منتخبات بلادهم، وهذا ساعدهم لاستعادة الثقى".

وواصل بيرلو: "فريق يوفنتوس سيخوض 10 مباريات قبل أعياد الميلاد، سيكونوا بمثابة نهائيات بالنسبة لنا".

ويقترب كريستيانو رونالدو من ارتداء شارة يوفنتوس لأول مرة، أمام كالياري اليوم، السبت، بسبب إصابة كيليني وبونوتشي وتأكد غيابهما عن المباراة، مع احتمالية جلوس بوفون وديبالا وخوان كوادردو على دكة البدلاء.

وسبق وأن رفض كريستيانو رونالدو ارتداء شارة يوفنتوس، في شهر ديسمبر الماضي احتراما للتسلسل الهرمي.

في المقابل يطمح كالياري في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البيانكونيري في مباراة اليوم، للدخول في منطقة وسط جدول الكالتشيو.

وفشل فريق كالياري في تحقيق الفوز في آخر مباراتين في الدوري الإيطالي، حيث سقط أمام بولونيا 3 - 2، وأمام سامبدوريا 2 - 2.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد كالياري في المركز الـ 11 بـ 10 نقاط.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها، من مسابقة الدوري الإيطالي كرتوني مع لاتسيو في تمام الرابعة عصرا، وسبيزيا مع أتلانتا في تمام السابعة مساء.

يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.