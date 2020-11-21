نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التونسى وسيم النغموشى يظهر فى مران ذئاب الجبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إنتظم التونسي الدولي وسيم النغموشي لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الترجي في تدريبات فريقه الجديد المقاولون العرب وذلك بعد الإنضمام لذئاب الجبل لمدة موسمين في صفقة إنتقال حر.

وإنسجم اللاعب سريعاً مع كتيبة عماد النحاس التي تستعد لمواجهة فريق أرتا سولار بطل جيبوتى فى ذهاب دور الـ64 بكأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى عاد إليها ذئاب الجبل بعد غياب استمر لـ 15 عاماً عن المشاركة الأفريقية.

ويطير فريق نادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس إلى جيبوتى فجر الثلاثاء المقبل، وذلك قبل خوض لقاء ذهاب دور الـ 64 أمام أرتا سولار بطل جيبوتى، فى المباراة التى تجمع الفريقين يوم 29 نوفمبر الجارى.