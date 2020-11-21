نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على احدث غيابات لاعبي النادي الأهلي وإصابة صالح جمعة بفيروس كورونا في المقال التالي

عمر شويل - جدة إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا ، قد أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي اليوم الموافق الجمعة بإصابة لاعب خط الوسط النادي الأهلي صالح جمعة بفيروس كورونا المستجد وتم عزله في الحجر المنزلي كما هو المعتاد وفقاَ لقوانين وزارة الصحة عقب خضوع اللاعب لمسحة قبل لقاء مباراة كأس مصر حيث يلتقى نادى القرن مع أبو قير للأسمدة يوم 21 الموافق يوم السبت .

إصابة محمود عبد المنعم كهربا :

والجدير بالذكر أن ظهور الحالة الإيجابية لصالح جمعة خائت بعد يوم واحد فقط من ظهور أصابة كهربا بفيروس كورونا أيضا وسط ادعاءات بسفر اللاعب الى بيروت

غموض مصير على لطفي من مباراة الكأس :

أصيب حارس النادي الأهلي المخضرم على لطفي أثناء التدريب يوم الأربعاء ومن المنتظر تحديد مدى الإصابة بعد الفحص الظبي واحتمالية المشاركة فى مباراة الكأس.

إصابة محمد هانى بجزع في الركبة :

قد تم إعلان إصابة اللاعب محمد هانى الظهير الأيمن للنادي الأهلي ومنتخب مصر فى مباراة توجو من تصفيات كأس الأمم الأفريقية . وتدور الادعاءات والشكوك حول مباره نهائي أفريقيا بين الأهلي وللزمالك وإمكانية المشاركة .

إصابة محمود وحيد بالعضلة الخلفية :

تم الإعلان عن إصابة الظهير الأيسر بثقل فى العضلة الخلفية أثناء التدريبات . والجدير بالذكر ان اللاعب محمود وحيد كان هنالك تفضيلاَ للمشاركة فى مباراة الكأس من أجل سياسة التدوير وأراحه اللاعب الدولي التونسي على معلول .

محمود متولي في حالة تحسن :

مازال استمرار غياب اللاعب محمود متولي بسبب الإصابة بعد خضوعة لعملية الرباط الصليبى بنجاح ودخوله فى مرحلة العلاج الطبيعي تأهيلاَ للمشاركة قريبا .

شكوك حول لحاق أجايي بمباراة الكأس :

يخضع اللاعب النيجيري أجايي للكشف الطبي عقب أصابته في التدريب الجماعي تجهيزا لمباراة أبو قير فى كأس مصر .