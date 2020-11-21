الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يسعى لمواصلة صحوته أمام برايتون

وأرسل نادي أستون فيلا طائرة خاصة إلى توجو، الثلاثاء الماضي، لنقل محمود تريزيجيه إلى إنجلترا مباشرة، بعد مشاركة اللاعب مع منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وأظهرت نتيجة التحليل الخاص بفيروس كورونا والتي أجراها محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر وأستون فيلا عن سلبية المسحة التي خضع لها اللاعب فور وصوله لإنجلترا.

في المقابل يطمح فريق برايتون في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفيلانز في لقاء الليلة، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

وفشل برايتون في تحقيق الفوز في آخر 6 مباريات في مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث تلقى 3 هزائم، وتعادل في 3 مباريات.

ويحتل أستون فيلا المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد برايتون في المركز الـ 16 بـ 6 نقاط.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها، من مسابقة الدوري الإنجليزي نيوكاسل يونايتد مع تشيلسي، توتنهام هوتسبير مع مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد مع وست بروميتش ألبيون.

يذكر أن مباريات الدوري الإنجليزي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المدرجات.