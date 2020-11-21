توتنهام يستضيف مانشستر سيتي في قمة خارج التوقعات بالدوري الإنجليزي

يستضيف فريق توتنهام هوتسبير بقيادة البرتغالي "جوزيه مورينيو"، غريمه مانشستر سيتي بقيادة "جوسيب جوارديولا" اليوم، السبت، في قمة نارية ضمن منافسات الجولة رقم 9 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي والقنوات الناقلة

تقام المباراة بين الفريقين في تمام السابعة والنصف مساءً، على ستاد توتنهام، وتُنقل عبر قناتي بي إن سبورتس 1، 2، بتعليق حفيظ دراجي.

ترتيب توتنهام ومانشستر سيتي في جدول الدوري الإنجليزي

ويدخل توتنهام المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز العاشر برصيد 12 نقطة، من 7 مباريات وله مباراة مؤجلة.

توتنهام ضد مانشستر سيتي

وستكون المواجهة خارج التوقعات، حيث يتطلع مورينيو لمواصلة تفوقه على ضيفه فريق جوارديولا للموسم الثاني على التوالي.

في المقابل، يسعى جوارديولا للثأر من توتنهام بعد أن تلقى هزيمة أمامه بنتيجة 2-0 في الأسبوع الـ25 من الموسم الماضي، كما ستكون الثلاث نقاط مهمة كثيرًا بالنسبة له لتحسين موقفه بجدول الدوري الإنجليزي الذي سيطر عليه مرتين على التوالي قبل أن يتوج به ليفربول العام الماضي.

ويلتقي اليوم أيضًا، نيوكاسل يونايتد مع تشيلسي في تمام الثانية والنصف ظهرًا، وأستون فيلا الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" مع نظيره برايتون في تمام الخامسة مساءً، قبل أن يختتم مانشستر يونايتد مباريات اليوم الأول من الجولة التاسعة بمواجهة ويست بروميتش ألبيون في تمام العاشرة ليلًا.

غياب الجماهير

يذكر أن مباريات الدوري الإنجليزي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المدرجات.

كانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت أنه يمكن لجماهير كرة القدم في بريطانيا العودة إلى الملاعب لمشاهدة الدوري الإنجليزي الممتاز في ديسمبر بموجب خطط وضعتها حكومة بوريس جونسون.

وأكدت مصادر قريبة من المفاوضات للصحيفة البريطانية، إن المسؤولين في وزارة الثقافة والإعلام والرياضة قد قدموا مقترحات إلى مكتب مجلس الوزراء للمشاهدين لحضور المباريات في المناطق التي تكون فيها معدلات الإصابة بفيروس كورونا منخفضة، بمجرد رفع الإغلاق الوطني الثاني.

وبموجب اقتراح الوزارة الجديد، سيتم السماح للجمهور في الدرجة الأولى والثانية بدخول الملاعب، وفقًا لشروط معينة.

ومع ذلك، من غير الواضح ما سيكون عليه الوضع بالنسبة للدرجات الأخرى حيث ينظر الوزراء في نظام جديد من أربع مستويات مع مجموعة مختلفة من القواعد عندما ينتهي الإغلاق على مستوى البلاد في 2 ديسمبر.