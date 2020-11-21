شاهد.. أحدث ظهور لـ رمضان صبحى عبر إنستجرام

نشر رمضان صبحي، صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر صبحي بـ ستايل جديد وارتدى جاكيت أبيض كلاسيك مع قميص باللون السماوي وبنطال أسود، واعتمدت طلته بحذاء رياضي أبيض.

وكان قد كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة مصير مشاركة رمضان صبحى لاعب نادي بيراميدز ضمن صفوف منتخب مصر الأولمبي فى نهائيات أولمبياد طوكيو 2021.

ونجح منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب فى التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية فى طوكيو المقرر إقامتها فى صيف عام 2021 بعدما حصد لقب بطولة أمم إفريقيا نهاية العام الماضي.

قال المصدر ذاته: رمضان صبحي من حقه أن يشارك ضمن منافسات أولمبياد طوكيو الذى تم تأجيله إلى 2021 رغم تخطيه سن الـ 23.

وتابع: "ما يهم فى الأمر توقيت التأهل لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب الى منافسات الأولمبياد وليس بعد ذلك حيث كان عمر رمضان صبحي فى تلك المرحلة العمرية للبطولة الأولمبية".

وأضاف: "رمضان صبحي ليس له علاقة بشأن التأجيل وترحيل انطلاق منافسات الدورة الأوليمبية من عام 2020 إلى صيف 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا".

شدد على أن ترحيل موعد ضربة البداية من جانب اللجنة الأولمبية الدولية من عام 2020 إلى صيف عام 2021 قرار يعود إلى اللجنة الأولمبية الدولية ولا دخل للمنتخبات الأولمبية ولاعبيها بذلك.