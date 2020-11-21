الزمالك يواجه إف سي مصر في ربع نهائي كأس مصر

يخوض فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك، مباراة قوية أمام نادي مصر في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، السبت، علي ملعب السويس الجديد ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر.

ويسعى الزمالك بقيادة باتشيكو إلى الحفاظ على لقب الكأس للمرة الثالثة على التوالي، حيث حقق الأبيض البطولة مرتين سابقتين موسمي 2017 - 2018، 2018-2019.

ويحاول نادي الزمالك الوصول إلى رقم النادي الأهلي كأكثر من حقق بطولة الكأس، حيث نجح الأحمر في تحقيقها 36 مرة بينما حصدها الزمالك 27 مرة.

ويدخل فريق إف سي مصر بهدف الوصول لأبعد نقطة في بطولة المفاجآت حال نجح في إقصاء الزمالك اليوم.

ووصل فريق الزمالك إلى ربع النهائي بعد الفوز على فريق الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ 32 من البطولة وبعدها الفوز علي سموحة بنتيجة هدفين مقابل هدف في دور الـ 16، بينما تأهل نادي إف سي مصر إلى الدور بعد الفوز على الجونة بركلات الترجيح وبعدها الفوز علي وادي دجلة بهدفين مقابل هدف.

وأكد مصدر بنادي مصر، أنه سيتم تغيير اسم النادي إلى "زد إف سي" خلال الأيام القليلة المقبلة.

واستحوذت شركة "زد" التابعة لـرجل الأعمال نجيب ساويرس على أسهم نادي مصر، ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي خلال الأيام القادمة.

وقال المصدر، إنه سيتم تغيير اسم نادي مصر إلى " زد إف سي" خلال الأيام المقبلة بالإضافة إلى تغيير مجلس الإدارة، وذلك بعد استحواذ شركة زد على أسهمه.

وأضاف المصدر، أنه لم يتحدد حتى الآن مصير الفريق واللاعبين المتواجدين في النادي، بعد شراء شركة زد لأسهم نادي مصر.

يذكر أن نادي مصر هبط مؤخرا إلى القسم الثاني، رفقة طنطا وحرس الحدود، بعد احتلاله المركز الـ 18 والأخير برصيد 21 نقطة.

أعلن محمد دياب العضو المنتدب لنادي "إف سي زد" عن توقف المفاوضات مع عصام الحضري أسطورة حراسة مرمي منتخب مصر استعدادا لإنضمامه للنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية وعودته للعب كرة القدم بعد الاعتزال .

وقال دياب، في تصريحاته خلال اجتماع النادي بعصام الحضري؛ تحدثنا في الفنيات، وتفقد الملعب والمنشآت الجديدة، ولم نتطرق للحديث عن الأمور المادية".

وأضاف "سبب عدم إتمام الاتفاق مع الحارس التاريخي؛ هو ضيق الوقت لأنه ليس كافيا لتفعيل الارتباط الموسم القادم وكان كل الحديث عن فنيات كرة القدم وبعيدة تماما عن الماديات والأمور المالية التي لم يتم التطرق إليها في ذلك الوقت".

ووجه العضو المنتدب الشكر لعصام الحضري على تفكيره للعودة للملاعب عبر بوابة نادي زد متمنيا له التوفيق خلال الفترة القادمة.