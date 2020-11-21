محاضرة فنية للاعبي سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الإسماعيلي وديا

قرر هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عقد محاضرة فنية للاعبين داخل فندق الإقامة، قبل التحرك إلى استاد الإسماعيلية، ومواجهة الإسماعيلي في مباراة ودية.

ويعقد هيثم شعبان المحاضرة الفنية، في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا داخل الفندق، على أن يكون تحرك حافلة الفريق في الساعة الواحدة والربع، وتقام المباراة الودية على استاد الإسماعيلية الساعة الثالثة عصرا.

ويخوض فريق سيراميكا كليوباترا معسكرا مغلقا في أحد فنادق محافظة الإسماعيلية، استعدادا لمشاركته الأولى في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان نادي سيراميكا كليوباترا قد أعلن ضم 14 صفقة استعدادا للموسم الجديد، وهي محمد إبراهيم، وأحمد محسن، ومحمد توني، ومحمد مسعد، ورجب بكار، وعبد الرحمن بودي، وعبدالله محمود، والإيفواري فونسينيو، والغاني وينفول كوابينا، ومحمد الحضري حارس النجوم، وأحمد أمين "أوفا" مهاجم الشرقية للدخان، ومحمد جمال حارس المقاولون العرب، وخالد جمال لاعب ياني شهير التركي الأسبق.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا تدريبه مساء أمس الجمعة، تحت الأمطار، في ملعب فندق إقامة الفريق بمحافظة الإسماعيلية. ودخل سيراميكا كليوباترا معسكرا مغلقا صباح السبت الماضي، في الإسماعيلية، هدفه الوصول إلى أعلى معدل من الانسجام بين اللاعبين، وزيادة معدل اللياقة البدنية لكل عناصر الفريق. وهطلت الأمطار بشدة على مران الفريق الذي بدأ في الخامسة والثلث، وقسمه هيثم شعبان المدير الفني للفريق إلى بعض التدريبات البدنية، بالإضافة إلى تمرين خاص للمهاجمين على كيفية إنهاء الهجمة، وكذلك تقسيمة قوية بين جميع اللاعبين.