نائب الجبلاية رئيسا لبعثة منتخب مصر للشباب فى رحلة تونس

قررت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، إسناد رئاسة بعثة منتخب مصر للشباب فى رحلة تونس إلى الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس الجبلاية.

وتغادر القاهرة بعثة منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين متوجهة إلى تونس يوم 12 ديسمبر المقبل لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا.

ومن المقرر أن يستأنف منتخب شباب الفراعنة بقيادة ربيع ياسين المدير الفني، تدريباته غدا الأحد على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة استعدادا لدورة شمال أفريقيا.

وخسر منتخب الشباب تحت 20 عامًا، من نادي منتخب السويس، بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت أمس الجمعة على الملعب الفرعي لاستاد الجيش بالسويس.

وسجل لمنتخب السويس في نهاية الشوط الأول أحمد زغلول، وأضاف أحمد الجندي من ركلة جزاء، في بداية الشوط الثاني ولعب منتخب الشباب بعشرة لاعبين نتيجة طرد حسام أشرف للاعتراض.

وخاض المنتخب مباراة الأمس، بتشكيل اضطراري نظرا للغيابات العديدة بسبب الإصابات المتعددة التي هاجمت الفريق خلال الاسبوع الماضي، وغياب بعض اللاعبين نظرا لمشاركتهم مع ناديي الأهلي والزمالك في منافسات كأس مصر التب ستقام اليوم، السبت.

وبدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من: محمد سيحة في حراسة المرمي، محمود صابر، وحسام عبد المجيد وياسين مرعي ومحمد اشرف، في خط الدفاع، زياد كمال، وعبد الغني محمد وزياد فرج، في خط الوسط، وحسام أشرف واسامة فيصل وبلال مظهر في خط الهجوم.

كان ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، تحت 20 عامًا، وافق على انضمام أسامة فيصل مهاجم منتخب الشباب وفريق الكرة بنادي الزمالك لمعسكر فريقه اليوم بمدينة السويس، وذلك عقب مباراة منتخب الشباب الودية أمام منتخب السويس حيث يبقى اللاعب بفندق إقامة الفريق بالمدينة.

ومنح ربيع ياسين مدرب شباب الفراعنة، اللاعب الضوء الأخضر بالانضمام لمعسكر الفريق الأبيض بالسويس، استعدادا لمباراته مع أف سي مصر ضمن منافسات بطولة كأس مصر، على أن يعود لمعسكر المنتخب غد الأحد.

وخاض شباب منتخب مصر مباراة ودية أمام نجوم المستقبل كما واجه أمس الجمعة، الفريق الأول لمنتخب السويس، استعدادا لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا مارس 2021.