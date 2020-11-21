مصادر:لا صحة لسفر ثنائي الأهلي لبيروت قبل إصابتهما بفيروس كورونا

كشفت مصادر خاصة تفاصيل جديدة عن كواليس ساعات ما قبل إعلان إصابة محمود عبدالمنعم كهربا وصالح جمعة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بفيروس كورونا.

وقالت مصادر في تصريحات خاصة إن ما يتردد عن أن سبب إصابة الثنائي بفيروس كورونا المستجد هي رحلة وسفر إلي بيروت لتصوير برنامج تليفزيوني أمر مضحك للغاية.

وأضافت:" هل محمد صلاح والنني وكوكا ذهبوا لتصوير نفس البرنامج ليتعرضوا للإصابة بكورونا ..أم أنه فيروس يؤثر علي العالم وكلنا معرضون للإصابة به".

وأوضحت المصادر:" مبدئيًا ..لم يحصل كهربا وصالح جمعة علي إذن لتصوير برنامج تليفزيوني من النادي ولا يوجد ما يثبت ذلك سواء من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة أو حتي وجود طلب للجنة التخطيط برئاسة محسن صالح ..اللاعبون ممنوعون من الظهور الإعلامي والصحفي بقرار من مدير الكره وبموافقة المشرف العام والمفوض من قبل مجلس الإدارة وهو محمود الخطيب".

وتابع:" هناك حظر إعلامي علي الفريق ..ولم يحصل الثنائي علي إذن لتصوير برنامج تليفزيوني ..هما حصلا علي إذن بالغياب عن المران وستفصل الأيام القليلة المقبلة الموقف ولكن كل شئ مؤجل لما بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا فهو الشغل الشاغل حاليًا".

وقال:" نعرف أن هناك تربص بلاعبينا ولن نسمح بذلك ..ثقتنا بهم بلا حدود ..كهربا سيخضع لمسحة طبية اليوم وهو سيكون قريبًا من المشاركة في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك".

ويجري محمود كهربا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مسحة طبية جديدة اليوم بعد إصابته بفيروس كورونا .

وجاءت نتيجة المسحة الطبية الأولى، التي أجراها اللاعب إيجابية، وهو ما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت اليومين الماضيين على ملعب التتش بالجزيرة.

ويجري لاعب وسط الأهلي مسحة طبية جديدة اليوم للوقوف على حالته الطبية.

ويغيب محمود كهربا عن لقاء أبو قير للأسمدة بسبب الإيقاف للإنذارات.

وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، دخول الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، معسكرًا مغلقًا ابتداء من غدا الأحد، وذلك حتى الانتهاء من المباراة المرتقبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء 27 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة.

جاء هذا القرار لتوفير مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين وتركيزهم قبل مباراة الجمعة القادم. هذا ويُجري الفريق مسحة طبية مباشرة عقب مباراة أبو قير للأسمدة، المقرر لها مساء اليوم في دور الـ8 بمسابقة كأس مصر.

أضاف عبد الحفيظ أن الفريق سيخوض مرانه غدٍا الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وبعدها يتوجه الفريق إلى معسكره المغلق بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لبدء تنفيذ البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لنهائي دوري الأبطال.

ووجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي رسالة واضحة إلي كل اعضاء إدارة القلعة الحمراء والجهاز الفني بضرورة غلق جميع الملفات والتركيز فقط في مسابقة كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا حيث الموقعة الهامة امام الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل بإستاد القاهرة.

واتفق الخطيب مع أعضاء لجنة التخطيط علي غلق جميع ملفات التفاوض للاعبي الفريق الأول سواء الإعارة أو البيع أو التعاقدات الجديدة حتي ما بعد موقعة الجمعة التي تعد هي النقطة المحورية الفاصلة داخل قلعة الجزيرة حاليًا.

ورغم خوض الفريق لمباراة مع أبوقير مساء اليوم في دور الــ8 لكأس مصر وعقد جمعية عمومية الأثنين، لكن لا حديث داخل الأهلي يعلو عن مباراة القرن أمام الزمالك في نهائي دوري الأبطال الأفريقي، وحذر الخطيب كل أعضاء مجلس مجلسه والإدارة والجهاز الفني واللاعبين من التطرق لأي أمور بهدف زيادة معدلات التركيز لدي اللاعبين والفريق في تلك المباراة التي تعد الأهم في تلك الفترة بهدف حصد اللقب القاري الغائب عن دولاب البطولات منذ عام 2013.

وأطمئن محمود الخطيب من سيد عبدالحفيظ مدير الكره عن موقف اللاعبين المصابين وذلك بعد وصول أليو ديانج وعلي معلول وجيرالدو من بلادهم، وإنتظام الرباعي الدولي في التدريبات الحمراء، وأكد عبدالحفيظ أن كل اللاعبين سيكونوا جاهزين لموقعة الزمالك حيث سينتظم محمد هاني في التدريبات الجماعية عقب مواجهة أبوقير للأسمدة مباشرة ونفس الأمر بالنسبة لأليو ديانج وايمن اشرف .