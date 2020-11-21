يواجه فريق الأهلي نظيره أبو قير للأسمدة اليوم، السبت، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي ضد أبو قير للأسمدة والقناة الناقلة:

وتقام مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1، بتعليق أيمن الكاشف.

الأهلي ضد أبو قير:

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز في مباراة اليوم على حساب أبو قير للأسمدة، وقطع خطوة جديدة نحو التتويج بلقب كأس مصر.

ويفتقد الأهلي لخدمات كل من كهربا وصالح جمعة في مباراة اليوم، بسبب إصابتهما بفيروس كورونا، ومحمد هاني بسبب معاناته من إصابة في الركبة، وجونيور أجاي بسبب معاناته من إلتواء في الكاحل.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ووليد سليمان وأيمن أشرف ومروان محسن وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأليو بادجي وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجيرالدو ومحمد شكري وعربي بدر وفارس طارق وأحمد نبيل كوكا وعبد الرحمن أشرف.

في المقابل، يطمح فريق أبو قير للأسمدة إلى تفجير مفاجأة من العيار الثقيل، بتحقيق الفوز على الأهلي في مباراة الليلة، وحجز تذكرة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

كان الأهلي تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على الترسانة 2 - 1، بينما صعد أبو قير للأسمدة على حساب حرس الحدود.

ظهور الصفقات الجديدة: وسبق أن أعلنت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عن مشاركة الصفقات الجديدة فى مباريات كأس مصر.

وأصدرت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة تعليمات بإشراك الصفقات الجديدة بالأندية المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس مصر التى تنطلق اليوم، السبت. يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن عن التعليمات الجديدة بشأن مواعيد القيد وعدد اللاعبين الأجانب المسموح به في الموسم الجديد 2020-2021، حيث قام بإرسال نسخة منها إلى جميع أفرع الاتحاد بالمحافظات الإجراءات والتعليمات السنوية الخاصة بالقيد لموسم 2020-2021.

طاقم تحكيم المباراة:

وجاء طاقم حكام لقاء الأهلى وأبو قير للأسمدة على النحو التالي: حكم ساحة: محمد سلامة حكم مساعد: محمد العزازي حكم مساعد: احمد شاهين حكم رابع: مجدى خاطر حكم فيديو: وائل فرحان حكم مساعد فيديو: محمد الجلاوى. فيما أسندت لجنة الحكام الرئيسية في الجبلاية إدارة مباراة الزمالك واف سي مصر إلى طاقم حكام مكون من: حكم ساحة: محمود عاشور حكم مساعد: نور سعيد حكم مساعد: ماجد المليجى، حكم رابع: محمد عبد العزيز، حكم فيديو: محمود بسيونى، حكم مساعد فيديو: صبرى إبراهيم.