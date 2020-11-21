نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيتي يتطلع لفك عقدة الكبار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار اليوم السبت صوب ملعب إستاد توتنهام هوتسبيرز لمتابعة مواجهة السيتزينز ضيفه فريق نادي مانشستر سيتي لحساب مباريات الجولة التاسعة من البريميرليج.

ويسعى السيتي في لقاء اليوم لمواصلة النتائج الإيجابية التي حققها مؤخراً خاصةً أنه لم يخسر سوى مباراة واحدة خلال 12 مباراة خاضها الموسم الجاري في جميع المسابقات.

في الوقت الذي ينتظر فيه جوارديولا أيضاً فك عقدة الكبار حيث خسر 5 مباريات من أصل 7 خاضها الفريق خارج أرضه من بينهم المباريات الثلاثة الأخيرة.