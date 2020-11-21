نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بايرن ميونخ ضد فيردر بريمن في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقام اليوم السبت مواجهة قوية بين بايرن ميونخ ونظيره فريق نايد فيردربريمن على ملعب أليانز أرينا لحساب مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الالماني الممتاز لكرة القدم.

ومن المُنتظر أن تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتذاع عبر قناة beIN Sports Max 5 FR

ويدخل البايرن المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في الجولة الماضية على منافسة بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين فيما يأمل فيردبريمن في تقديم مباراة جيدة بعد أن تعادل مع كولن في المباراة الأخيرة له بالمسابقة 1-1.