نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدير الفنى لسمسطا ل " الفجر الرياضى " : قلة فترة الإعداد والماديات تصعب مهمتنا بالمظاليم ونستمد قوتنا من جماهيرنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفريق الكروى الاول بمركز شباب سمسطا أحد فرق المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى استعداداته للموسم الجديد ، فى ظل مطالبات عديدة بضرورة تقديم الدعم النادى للفريق خاصة كون تحقيقه إنجازا تاريخيا بالصعود لدورى القسم الثانى بعد مرور موسم واحد بالقسم الثالث .وأثرت الأزمة المالية على استعدادات الفريق من حيث عدم إقامة مباريات ودية كافية بجانب عدم دخول الفريق بمعسكر اعداد مثل باقى فرق القسم الثانى .



فى سياق متصل قال على حسن ، المدير الفنى لسمسطا ل " الفجر الرياضى " : شخصيا أتمنى تأجيل بدء إقامة مسابقة القسم الثانى حتى يتسنى لنا إقامة مباريات ودية كافية لبداية الموسم خاصة أننا قمنا باحلال وتجديد بالفريق ولم نستطيع إقامة مباريات وديه كافية وادينا مباراة واحدة أمام القيس وسوف نقوم باقامة مباراة ودية أخرى الاحد القادم وهذه المباريات لا تكفى .



وتابع قائلا : مجموعة اللاعبين القدامى حالتهم البدنية جيدة أما العناصر الجديدة بعضها يحتاج بعض الوقت ، ونركز للعب بملعبنا حيث نستمد الحماس والمؤازرة التى تجعلنا قادرين على مجابهة اى فريق مهما كانت إمكانياته .



واضاف بقوله : توفير الالتزامات المادية باستمرار للاعبين والوقوف خلف الفريق من الجمهور اهم مطالبنا ووجود الفريق وسط هذه الكوكبة من الفرق ذات التاريخ الكبير مكسب كبير وما أتمناه هو الصبر على اللاعبين الجدد حتى يتم الانسجام بين كل العناصر .



واستكمل قائلا : وجود سمسطا بمراكز متقدمه بجدول المجموعة سوف يكون بمثابة إنجاز وذلك بواقع الإمكانيات الموجودة بالمجموعة وعلى الجماهير الوقوف خلف الفريق كما تعودنا منها ، ويبقى دور اللاعبين بالملعب بالاحتهاد وصنع مجد شخصى لهم وللفريق بالنتائج الجيده للفريق لأن نجاح الفرد بتوقف على نجاح المجموعة .



واختتم بقوله : مجلس الإدارة قام بمجهود كبير لتوفير موارد للفريق بالقسم الثالث وكللت بالنجاح والموسم الخالى صعب ومتطلباته كثيرة وكان الله فى العون والمشوار طويل ويحتاج إلى تعب وتفانى فى ظل نقص الإمكانيات المادية بالمركز ووفير الالتزامات المادية ضروره لاستمرار مسيرة الفريق بالقسم الثاني .



وكان سمسطا قد أعلن عن ضم محمود سيد ' راندي ' حارس مرمى ديروط وذلك فى صفقة انتقال حر لمدة موسم وذلك للمشاركة بصفوف الفريق بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .



كما نجح مسوؤلى سمسطا فى ضم ضم عادل نور لاعب بنى سويف على سبيل الإعارة لمدة موسم وضم احمد عبد الحافظ لاعب الواسطى والمرج وعبد الله ميسى لاعب التليفونات السابق والثنائى الأفريقى كوامى وجارا .



فيما ضمت القائمة الاولى للفريق 8 لاعبين وهم ( محمد احمد حسين ' الزينى ' ، محمود محمد على ' بنوا ' ، وبلال عبد الباسط ، محمد جمال ' كوليبالي ' ، حسام حسن ، محمد رجب ، احمد رمضان ، مرزوق حسن )



سمسطا الرياضى نجح فى اقتناص بطاقة الصعود للقسم الثانى عقب تصدره المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث برصيد 48 نقطة فى إنجاز تاريخى للفريق ، ليصبح الفريق الثالث ببنى سويف التى ستشارك بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .



ويقود سمسطا جهاز فني مكونا من على حسن رمضان مديرا فنيا وعلي عبدالعظيم امام مدربا عاما وعمرو ابوالنور مدربا مساعدا وهاني جمال مدربا لحراس المرمى واحمد كمال مديرا للكرة ومجدي صلاح إداريا .

