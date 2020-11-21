نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مونتاري: تجربتي مع إتحاد جدة رائعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الغاني سولي مونتاري لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي إتحاد جدة السعودي حقيقه إعتزاله كرة القدم وعبر عن سعادته الكبيرة باللعب في المملكة العربية السعودية.

وفي تصريحات تلفزيونية قال مونتاري: " كانت تجربة رائعة باللعب في منطقة الخليج، وخاصة رفقة نادي اتحاد جدة، لقد كان فريقا رائعا وجماهيره مميزة والشعب السعودي ككل".

وأضاف: "كل ذكرياتي رفقة الاتحاد السعودي جميلة، وبالأخص مع الجماهير الاتحادية، وفيما يتعلق بما حدث لاحقا مع إدارة الاتحاد فالأمر لم يتسبب في تغيير وجهة نظري بشأن التجربة بشكل عام، لأنني أعتبر الإشكاليات تحدث أحيانا، وهذا جزء من مسيرة اللاعب".