تعرف على موعد ومكان كأس السوبر الإيطالية

حددت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم أمس الجمعة، 20 جانفي موعداً لإقامة مباراة يوفنتوس ونابولي ضمن الكأس السوبر المحلية التي تعود إلى موطنها وتُلعب في ريجيو إيميليا، بعدما نظمت النسختان السابقتان في السعودية.



وتقام الكأس السوبر التي تلعب من مباراة واحدة في كل موسم بين الفائز بمسابقة الكأس المحلية وبطل الدوري، تقام على الأراضي الإيطالية للمرة الثانية والعشرين من أصل ثلاثة وثلاثين نسخة.

وفاز نابولي بكأس إيطاليا الموسم الماضي على حساب يوفنتوس بركلات الترجيح، في حين ظفر نادي السيدة العجوز بلقب الدوري للمرة التاسعة على التوالي.

وسيكون هذا اللقاء هو الأول بين الناديين هذا الموسم بعدما تعذر إقامة مواجهتهما في الدوري مطلع أكتوبر الماضي لعدم تمكن نابولي من السفر الى تورينو بسبب تواجد لاعبيه في الحجر الصحي جراء فيروس كورونا المستجد، لتقرر الرابطة اعتبار الفريق الجنوبي منسحباً وفوز فريق "السيدة العجوز" 3-0.

كما أن هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها كأس السوبر في ريجيو إيميليا بمقاطعة إيميليا رومانيا، على ملعب نادي ساسوولو.

وكالات