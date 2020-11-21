قبل موقعة الليلة.. جوارديولا يسخر من جوزيه مورينيو

سخر بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، من البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، بسبب إصابة رحيم ستيرلينج نجم السماوي.

كان جوزيه مورينيو قال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة مانشستر سيتي، إن السماوي ضغط على جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، لاستبعاد رحيم سترلينج بداعي الإصابة.

وقال جوارديولا في تصريحات لصحيفة "ذا صن" البريطانية، ردا على مورينيو "ربما يكون جوزيه طبيبا وأنا لا أعرف".

وتابع: "على مورينيو التحدث مع طبيب منتخب إنجلترا، أو طبيب مانشستر سيتي لمعرفة إصابة رحيم ستيرلينج.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة توتنهام، اليوم، السبت، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب السبيرز، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري لإنجليزي.

وستكون المواجهة خارج التوقعات، حيث يتطلع مورينيو لمواصلة تفوقه على ضيفه فريق جوارديولا للموسم الثاني على التوالي. في المقابل، يسعى جوارديولا للثأر من توتنهام بعد أن تلقى هزيمة أمامه بنتيجة 2-0 في الأسبوع الـ25 من الموسم الماضي، كما ستكون الثلاث نقاط مهمة كثيرًا بالنسبة له لتحسين موقفه بجدول الدوري الإنجليزي الذي سيطر عليه مرتين على التوالي قبل أن يتوج به ليفربول العام الماضي. ويلتقي اليوم أيضًا، نيوكاسل يونايتد مع تشيلسي في تمام الثانية والنصف ظهرًا، وأستون فيلا الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" مع نظيره برايتون في تمام الخامسة مساءً، قبل أن يختتم مانشستر يونايتد مباريات اليوم الأول من الجولة التاسعة بمواجهة ويست بروميتش ألبيون في تمام العاشرة ليلًا.