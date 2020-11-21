قبل موقعة الليلة.. جوارديولا يسخر من جوزيه مورينيو

كان جوزيه مورينيو قال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة مانشستر سيتي، إن السماوي ضغط على جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، لاستبعاد رحيم سترلينج بداعي الإصابة.
وقال جوارديولا في تصريحات لصحيفة "ذا صن" البريطانية، ردا على مورينيو "ربما يكون جوزيه طبيبا وأنا لا أعرف".
وتابع: "على مورينيو التحدث مع طبيب منتخب إنجلترا، أو طبيب مانشستر سيتي لمعرفة إصابة رحيم ستيرلينج.
ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة توتنهام، اليوم، السبت، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب السبيرز، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري لإنجليزي.
وستكون المواجهة خارج التوقعات، حيث يتطلع مورينيو لمواصلة تفوقه على ضيفه فريق جوارديولا للموسم الثاني على التوالي.
في المقابل، يسعى جوارديولا للثأر من توتنهام بعد أن تلقى هزيمة أمامه بنتيجة 2-0 في الأسبوع الـ25 من الموسم الماضي، كما ستكون الثلاث نقاط مهمة كثيرًا بالنسبة له لتحسين موقفه بجدول الدوري الإنجليزي الذي سيطر عليه مرتين على التوالي قبل أن يتوج به ليفربول العام الماضي.
ويلتقي اليوم أيضًا، نيوكاسل يونايتد مع تشيلسي في تمام الثانية والنصف ظهرًا، وأستون فيلا الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" مع نظيره برايتون في تمام الخامسة مساءً، قبل أن يختتم مانشستر يونايتد مباريات اليوم الأول من الجولة التاسعة بمواجهة ويست بروميتش ألبيون في تمام العاشرة ليلًا.
يذكر أن مباريات الدوري الإنجليزي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المدرجات.
كانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت أنه يمكن لجماهير كرة القدم في بريطانيا العودة إلى الملاعب لمشاهدة الدوري الإنجليزي الممتاز في ديسمبر بموجب خطط وضعتها حكومة بوريس جونسون.
وأكدت مصادر قريبة من المفاوضات للصحيفة البريطانية، إن المسؤولين في وزارة الثقافة والإعلام والرياضة قد قدموا مقترحات إلى مكتب مجلس الوزراء للمشاهدين لحضور المباريات في المناطق التي تكون فيها معدلات الإصابة بفيروس كورونا منخفضة، بمجرد رفع الإغلاق الوطني الثاني.
وبموجب اقتراح الوزارة الجديد، سيتم السماح للجمهور في الدرجة الأولى والثانية بدخول الملاعب، وفقًا لشروط معينة.
ومع ذلك، من غير الواضح ما سيكون عليه الوضع بالنسبة للدرجات الأخرى حيث ينظر الوزراء في نظام جديد من أربع مستويات مع مجموعة مختلفة من القواعد عندما ينتهي الإغلاق على مستوى البلاد في 2 ديسمبر.
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