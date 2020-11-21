في ذكرى تتويج ليفربول بمونديال الأندية.. 3 ألقاب دخلت خزائن الريدز بقدم محمد صلاح

يصادف اليوم، السبت، 21 نوفمبر، ذكرى تتويج فريق ليفربول الإنجليزي، ببطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز على فريق فلامينجو البرازيلي بنتيجة هدف دون رد.

وكان فريق ليفربول حقق بطولة كأس العالم للأندية العام الماضي بعد نجح في الفوز ببطولة دورى أبطال أوروبا أمام توتنهام.

وحقق فريق ليفربول البطولة للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز علي فلامنجو البرازيلي في نهائي البطولة بنتيجة هدف دون رد في الدقيقة 99 بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

كما حقق الريدز الفوز على نصف النهائي على مونتيري المكسيكي بهدفين مقابل هدف، سجلهما نابي كيتا وروبرتو فيرمينيو، بينما سجل روجيليو فونس موري هدف الفريق المكسيكي.

وتعد البطولة الأولى من نوعها في خزائن الريدز حيث فشل في تحققها عام 2005 حينما خسر أمام ساو باولو البرازيلي.

وفي تلك البطولة حصل محمد صلاح المحترف المصري ضمن صفوف فريق ليفربول على جائزة أفضل لاعب في البطولة بينما حصل الجزائري بوغداد بونجاح والليبي حمدو الهوني علي لقب الهداف برصيد ثلاثة أهداف.

وكانت قائمة الريدز المشاركة في البطولة كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر، أدريان، لونيجران.

خط الدفاع: فان دايك، جو جوميز، روبرتسون، أرنولد، نيكو ويليامز.

خط الوسط: نابي كيتا، فينالدوم، هندرسون، تشامبرلين، أدم لالانا، شاكيري، ميلنر، كورتس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو، أوريجي.

ويعد العام الماضي أفضل المواسم لفريق ليفربول حيث حقق العديد من البطولات أبرزها بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 30 عاما عن اللقب حيث كان آخر تتويج للريدز عام 1990.

ويقترب ليفربول من كسر الرقم القياسي المسجل بإسم فريق مانشستر يونايتد الذي حقق بطولة الدورى الإنجليزي 20 مرة حتي الآن.

كما حقق بطولة دوري أبطال أوروبا بالفوز على فريق توتنهام بعدما وصل الريدز للنهائي للمرة الثانية علي التوالي حيث خسر البطولة الأولى أمام فريق ريال مدريد الإسباني في المباراة التي أصيب فيها النجم المصري محمد صلاح.

ويعد محمد صلاح أحد أبرز اللاعبين الذين ساهموا بشكل كبير في تحقيق الألقاب السابقة لفريق ليفربول من حيث تسجيل الأهداف أو صناعتها لزملائه فيرمينو وساديو ماني.

وسجل الفرعون المصري محمد صلاح في البطولة الماضية 19 هدفا في شباك أندية الدورى الانجليزي كرابع هداف في البطولة خلف جيمي فاردي المتصدر وداني إنجز و اوباميونج ورحيم ستيرلينج.