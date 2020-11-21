نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التحقيق مع رئيس اتحاد الكرة الطائرة السابق بمعرفة النيابة العامة فى المخالفات المالية الجسيمة التى ارتكبها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خضع فؤاد عبد السلام شكرى رئيس اتحاد الكرة الطائرة السابق للتحقيقات التى أجرتها معه النيابة العامة بمدينة نصر ، فى القضية رقم 1089 عرائض ، حيث تسلم فؤاد طلب حضور متهم مؤخرا من النيابة العامة بمدينة نصر ، للتحقيق معه فى البلاغ الذى تقدم به هانى عبد العزيز المحامى للنائب العام ، مطالبا فيه التحقيق مع فؤاد فى المخالفات المالية الجسيمة التى ارتكبها خلال الفترة من 2014 وحتى 2017 ، عندما تولى رئاسة الاتحاد خلفا لعلى السرجانى الذى تم حل مجلس إدارته بمعرفة المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق .

ذكر هانى عبد العزيز فى بلاغه للنائب العام إرتكاب فؤاد عبد السلام مخالفات مالية ، وتسهيل الاستيلاء على المال العام ، والتربح ، وتضمن البلاغ عشر وقائع لمخالفات مالية جسيمة ، وطالب فى نهايته اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشكو فى حقه ، وفتح تحقيقات موسعة فى الوقائع التى تضمنها البلاغ ، والتى تؤكد الاتهامات الموجه للمشكو فى حقه ، كما طالب بإحالة المتهم للمحكمة الجنائية بتهمة الاستيلاء على المال العام ، وتسهيل استيلاء الغير على أموال الدولة ، والأضرار العمدى بالمال العام ، واستغلال النفوذ ، وتحقيق كسب غير مشروع ، والتربح .

الغريب أن فؤاد عبد السلام الذى يستعد لخوض انتخابات اتحاد الكرة الطائرة يوم 11 ديسمبر المقبل على منصب الرئيس وهو نفس المنصب الذى تقلده من قبل وارتكب خلاله المخالفات المالية محل البلاغ ، عندما علم أفراد قائمته الانتخابية بمثوله أمام النيابة ، أعلنوا الخروج من قائمة عبد السلام ، وتنصلوا منه ، فمنهم من فضل خوض الانتخابات مستقلا مثل عمرو مخلوف وأميرة عبد السلام ومحمود عبد السلام الفقى ، ومنهم من يسعى للانضمام إلى القائمتين الأخرتين ، مثل خالد عبد العاطى ومنير عطية وعادل المغاورة وأحمد الشناوى .