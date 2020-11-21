نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة زد في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لمواجهة زد مساء اليوم السبت، ضمن إطار منافسات دور ثمن النهائي من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك ضد زد في كأس مصر

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد زد في ثمن نهائي بطولة كأس مصر، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت على ملعب الجيش الثالث بمدينة السويس.

تشكيل الزمالك المُتوقع أمام زد في كأس مصر

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تشكيل الأبيض لمواجهة زد في كأس مصر الليلة بالدفع بالآتي:-

حراسة المرمى:- محمد أبوجبل

خط الدفاع:- عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش - محمود علاء - أحمد عيد

خط الوسط:- محمد حسن - طارق حامد

خط الوسط الهجومي:- محمد أوناجم - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو

الهجوم:- مصطفى محمد.

وفي سياق آخر يدخل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، معسكرا مغلقا بعد مباراة الأبيض أمام زد، استعدادا لمواجهة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي.