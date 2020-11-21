سلبية مسحة كورونا لحازم إمام.. واللاعب جاهز للحاق بنهائي أفريقيا

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن شفاء حازم إمام، الظهير الأيمن لنادي الزمالك، من فيروس كورونا، واستعداده للحاق بمواجهة الأهلى، فى المباراة المقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، فى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأتي إمكانية لحاق حازم إمام بالمواجهة المقبلة أمام الأهلي بعدما جاءت نتيجة المسحة الثانية له الخاصة بفيروس كورونا، سلبية، والتى خضع لها بالأمس.

وتم تفضيل استبعاد اللاعب من لقاء نادى مصر من أجل تجهيزه بأفضل صورة لمواجهة الأهلى المقبلة، وبذلك تأكدت إمكانية لحاقه بالنهائي الأفريقي بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

ويستعد فريق الكرة بنادي الزمالك لخوض مباراته أمام نادى مصر، مساء اليوم، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر، التى يحمل الفريق الأبيض لقبها من النسخة الماضية، ويسعى المارد الأبيض لتحقيق الفوز خلال مباراته اليوم لاستكمال مشواره المحلى والمنافسة على لقب كأس مصر، خاصة أنها تأتى قبل مباراة مُرتقبة للفريق الأبيض قبل مباراته أمام الأهلى، فى القمة التاريخية التى ستجمع بين القطبين ، وجاءت المسحة الأولى لحازم إمام، سلبية، بعد تعافيه من فيروس كورونا، وجاءت الثانية أيضا، سلبية.

ويجهز الزمالك اللاعب للمشاركة أمام الأهلى ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع الأهلى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، التى ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد،وذلك يوم الجمعة المقبل.

وسبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013.

وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز فريق نادي الزمالك فى أى مباراة وسجل الاهلي 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الفريق الأبيض فى تلك المواجهات.

وأوضح مصدر بالجهاز الفني للفريق الأبيض أنه سيتم وضع برنامج تدريبي خاص للاعب لتجهيزه للمشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي المقرر له يوم ٢٧ نوفمبر الجاري باستاد القاهرة.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق بعد انتهاء الزمالك من لقاء نادي مصر في دور الثمانية بكأس مصر والمقرر له اليوم.