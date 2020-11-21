وزير الشباب يفتتح معرض الابتكار الافتراضي العربي

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، معرض الابتكار الافتراضي العربي، والذي يقام على هامش فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، والتي تستضيفها مصر للعام الثالث عشر، وينظمها المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بواشنطن ICSB والجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA، وتنطلق في 183 دولة حول العالم في الفترة من 15 إلى 22 نوفمبر الجاري.

خلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة على الدعم الكامل الذي تقدمه القيادة السياسية لشباب مصر نحو تدريب وتأهيل وتمكين الشباب في كل ما يتعلق بالابتكار، وريادة الأعمال واحتضان المشروعات الناشئة المتميزة، والذي يأتي ضمن رؤية وإستراتيجية وزارة الشباب والرياضة حيث يمثل محور التدريب وبناء القدرات والمهارات لدى الشباب بعدا أساسيًا بتلك الإستراتيجية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الاهتمام بقطاع الشباب وريادة الأعمال سيحقق طفرة اقتصادية حول العالم من خلال المزيد من الجلسات النقاشية لمعرفة التحديات التى تواجه الشباب وريادة الأعمال فى مصر، مشيرًا أن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال يعد احتفالية ضخمة بشباب رواد الأعمال والمبتكرين والمخترعين؛ لربط الشباب بالفرص الريادية من خلال الأنشطة المختلفة وتحفيزهم لاستكشاف أفكار المشاريع الخاصة بهم.

وتحدث وزير الشباب والرياضة عن معرض الابتكار الافتراضى العربى بهدف تحقيق التواصل والتشبيك بين المبتكرين من الشباب العربى فيما بينهم وأيضًا مع المستثمرين العاملين بمجال التكنولوجيا فى المنطقة العربية أو على المستوى العالمى وذلك لمساعدة الشباب على تنفيذ أفكارهم على أرض الواقع.

ولفت "صبحي" أن المعرض وسيلة ملائمة لمشاركة التجربة المصرية المتميزة فى مجال الابتكار وريادة الأعمال وعرض الإجراءات والخطوات التى تم اتخاذها من قبل الحكومة المصرية والتى تساهم على نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب وتشجيعهم على إقامة مشروعاتهم الريادية وذلك انطلاقًا من إيمان الدولة بأن ريادة الأعمال تعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد.

فيما أكدت راندا أبو الحسن الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن برنامج القيادات الشابة Youth Leadership Programme يقوم بتنظيم مجموعة من الأنشطة، وذلك تزامنًا مع بدء الأسبوع العالمى لريادة الأعمال، ومن ضمن تلك الأنشطة تنظيم معرض الابتكار الافتراضي العربى، حيث يعد المعرض فرصة للمبتكرين الشباب للقاء قادة الصناعة وعرض حلولهم، كما يهدف المعرض أيضا إلى تعزيز الابتكارات في المنطقة العربية وإنشاء صلة بين المبتكرين والصناعة والحكومات.

ويشهد المعرض مشاركة شباب المبتكرين من 7 دولة عربية (مصر – لبنان – العراق – تونس – المغرب – اليمن – سوريا )، بمشاركة (27) مشروعا شبابيا، منه (4) مشروعات من مصر والفائزة على المستوى المحلى والاقليمى في برنامج (YLP) (هاندى – فرزيانا – تكنوشيل – هلبى)، بالإضافة إلى خبراء ومستثمرين محليين وعالميين في صناعة الاتصالات والتكنولوجيا.

ويشارك بجلسات نقاشية عدد من المتحدثين حول أهمية ريادة الأعمال في مصر بشكل خاص وحول العالم بشكل عام ومستقبل الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل الظروف الحالية.

وتوجه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب الدعوة للشباب للانضمام للمعرض عبر الرابط التالي: