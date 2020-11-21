الدوري الإنجليزي.. حكيم زياش يقود هجوم تشيلسي أمام نيوكاسل

أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، تشكيل البلوز الأساسي لمواجهة نيوكاسل يونايتد، المقرر لها في تمام الثانية والنصف عصرًا، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
وضم تشكيل فريق تشيلسي:
في حراسة المرمى: ميندي
خط الدفاع: جيمس - زوما - رودجر - تشيلويل.
خط الوسط: كانتي - كوفاتش - ماونت.
خط الهجوم: حكيم زياش - أبراهام - فيرنر.
ويحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب فرق البريميرليج، برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد نيوكاسل في المركز الـ13 برصيد 11 نقطة.
وخاض تشيلسي 8 مباريات هذا الموسم حتى الآن، وتمكن من تحقيق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 3، فيما تلقى هزيمة وحيدة.
ويشعر فرانك لامبارد المدير الفني للبلوز، بالقلق إزاء عدم وجود وقت كاف لإعداد لاعبيه، الذين عاد الكثير منهم اليوم الخميس بعد المشاركة مع منتخباتهم، حيث انتقد جدول المباريات مؤكدًا أنه أمر غير منطقي أن تبدأ المباريات في تمام الساعة 12:30 ظهرًا.
وتحوم الشكوك حول مشاركة كاي هافيرتز، الذي عاد للتدريبات عقب انتهاء فترة عزله بعد إصابته بفيروس كورونا، لكن لامبارد قد ألمح أن من غير المرجح مشاركته أمام نيوكاسل.
ويلتقي اليوم أيضًا، أستون فيلا الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" مع نظيره برايتون في تمام الخامسة مساءً، ويستضيف توتنهام غريمه مانشستر سيتي في قمة نارية الساعة السابعة والنصف مساءً، قبل أن يختتم مانشستر يونايتد مباريات اليوم الأول من الجولة التاسعة بمواجهة ويست بروميتش ألبيون في تمام العاشرة ليلًا.
يذكر أن مباريات الدوري الإنجليزي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.
كانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت أنه يمكن لجماهير كرة القدم في بريطانيا العودة إلى الملاعب لمشاهدة الدوري الإنجليزي الممتاز في ديسمبر بموجب خطط وضعتها حكومة بوريس جونسون.
وأكدت مصادر قريبة من المفاوضات للصحيفة البريطانية، إن المسؤولين في وزارة الثقافة والإعلام والرياضة قد قدموا مقترحات إلى مكتب مجلس الوزراء للمشاهدين لحضور المباريات في المناطق التي تكون فيها معدلات الإصابة بفيروس كورونا منخفضة، بمجرد رفع الإغلاق الوطني الثاني.
وبموجب اقتراح الوزارة الجديد، سيتم السماح للجمهور في الدرجة الأولى والثانية بدخول الملاعب، وفقًا لشروط معينة.
ومع ذلك، من غير الواضح ما سيكون عليه الوضع بالنسبة للدرجات الأخرى حيث ينظر الوزراء في نظام جديد من أربع مستويات مع مجموعة مختلفة من القواعد عندما ينتهي الإغلاق على مستوى البلاد في 2 ديسمبر.
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