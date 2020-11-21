نادي الجزيرة المطروحي يضم 3 صفقات جديدة استعدادا للقسم الثاني

أعلن نادي الجزيرة المطروحي برئاسة حمدي حفيظ الجميعي التعاقد مع ثلاث صفقات جديدة استعدادا لخوض منافسات دورى القسم الثاني لمجموعة بحري موسم 2020-2021 .

وتعاقد نادي الجيزة مع كلا من احمد عبدالعال السيد قادما من نادي النصر ، وشهاب الدين محمد صلاح قادما من نادي مصر للتأمين ، والحارس محمد هجرس قادما من نادي الاعلاميين .

وفي وقت سابق أعلن حمدي حفيظ الجميعي رئيس نادي الجزيرة المطروحي استمرار محمد سليمان مديرا فنيا للفريق الاول لكرة القدم بعد العودة السريعة للدورى الممتاز ب. وكان فريق الجزيرة تحت قيادة محمد سليمان نجح في تحقيق الفوز في 10 مباريات لعبها وتعادل في 9 ولم يتعرض سوى لخسارة واحدة خلال 19 مباراة خاضها بدورى القسم الثالث . واكد حمدي حفيظ الجميعي دعم مجلس الادارة والجماهير الكامل للمدير الفني محمد سليمان في دورى الممتاز ب الموسم المقبل . وجاء الجهاز الفني للفريق المطروحي كالتالي : ابراهيم صلاح مشرف عــــام ، عليوة ذاكي مدير الكرة ، محمد سليمان مدير فنــــــي ، عنتر عطية مدرب عــــــام ، ابراهيم الشايب مدرب مساعد ، حاتم فرغلي مدرب حراس ، محمود رأفت مديــــر إداري ، محمد شريف علاج طبيـعي وتنطلق مباريات دورى القيم الثاني يوم 25 نوفمبر الجاري حيث جاءت مباريات نادي الجزيرة كالتالي 1- الجزيــره vs الحمـــام 2- الحـــدود vs الجزيـره 3- الجزيــره vs المالـــيه 4- أبوقيــــر vs الجزيــره 5- الجزيــره vs سبورتنج 6- بيـــــــــلا vs الجزيــره 7- الجزيــره vs بني عبيد 8- الـرجـــاء vs الجزيـــره 9- الجزيــره vs فاركــــــو 10- البلديــه vs الجزيــــره 11- الجزيـره vs المنصـوره 12- الأولمبي vs الجزيــــره 13- الجزيـره vs كفر الشيخ 14- دكـرنس vs الجزيــــره 15- الجزيـره vs دمنهــــور جدير بالذكر ان فريق الجزيرة المطروحي نجح في تصدر المجموعة بدون التعرض لخسارة واحدة وقدم اداء قوي في بطولة كأس مصر حيث وصل الي دور الــ 32 من البطولة وخسر من فريق المقاولون العرب رابع الدورى الممتاز .

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