نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل الرسمي لموقعة تشيلسي ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي تشيلسي تشكيلة البلوز التي تستعد لمواجهة نيوكاسل يونايتد في المباراة التي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة التاسعة من البريميرليج.

وجاءت تشكيلة تشيلسي على النحو التالي :-

حراسة المرمى : ميندي.

خط الدفاع : زوما ، روديجر ، تشيلويل ، جيمس.

خط الوسط : كوفاسيتش ، كانتي ، زياش ، مونت.

خط الهجوم : فيرنر ، إبراهام.

فيما جاءت تشكيلة نيوكاسل كالآتي :-

حراسة المرمى : دارلو.

خط الدفاع : فرنانديز ، كلارك ، لاسيليس ، مانكوييو.

خط الوسط : هايدن ، ماكسمين ، ميرفي ، لونجستاف.

خط الهجوم : جويلينتون.

وقبل اللقاء يحتل تشيلسي، المركز الخامس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 15 نقطة، أما نيوكاسل يأتي في المركز الـ 13 برصيد 11 نقطة.