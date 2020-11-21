نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محاضرة فنية للاعبي سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الاسماعيلي وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عقد محاضرة فنية للاعبين داخل فندق الإقامة، قبل التحرك إلى استاد الإسماعيلية، ومواجهة الاسماعيلي في مباراة ودية.

ويعقد هيثم شعبان المحاضرة الفنية، في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا داخل الفندق، على أن يكون تحرك حافلة الفريق في الساعة الواحدة والربع، وتقام المباراة الودية على استاد الاسماعيلية الساعة الثالثة عصرا.

ويخوض فريق سيراميكا كليوباترا معسكرا مغلقا في أحد فنادق محافظة الإسماعيلية، استعدادا لمشاركته الأولى في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان نادي سيراميكا كليوباترا قد أعلن ضم 14 صفقة استعدادا للموسم الجديد، وهي محمد إبراهيم، وأحمد محسن، ومحمد توني، ومحمد مسعد، ورجب بكار، وعبد الرحمن بودي، وعبدالله محمود، والإيفواري فونسينيو، والغاني وينفول كوابينا، ومحمد الحضري حارس النجوم، وأحمد أمين "أوفا" مهاجم الشرقية للدخان، ومحمد جمال حارس المقاولون العرب، وخالد جمال لاعب ياني شهير التركي الأسبق.