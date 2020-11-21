نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن سبب موافقة زيدان على قرار إيسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت أن إيسكو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد حسم موقفه النهائي بشأن مغادرة الملكي خلال الميركاتو القادم.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إيسكو قرر بشكل نهائي مغادرة النادي في يناير المقبل، مشيرة إلى أن هذه المرة الأولى للاعب منذ انضمامه للملكي، التي يسعى خلالها للرحيل.

وأشارت إلى أن إيسكو أمضى شهورًا في تقييم إيجابيات وسلبيات الرحيل، ثم تحدَّث مع مدربه زين الدين زيدان حول الأمر، ولم يحاول الأخير إقناعه بالبقاء في الوقت الذي أكدت فيه الصحيفة أيضاً أن زيدان يتفهم رغبة إيسكو في المشاركة بانتظام، ولهذا السبب لن يقف في طريقه".