نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد مباره ليفربول مع ليستر ستي في الجولة التاسعة من الدوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلن كلبو في تصريح صحفي خاص لمباراة ليستر ستي ان فريق ليستر ليس فريق سهل وانه يلاحظ التطور الخاص بالفريق من سنه، وقال أن ألمباره صعبة خاصة انه يغيب عن فريق ليفربول الكثي من اللاعبين بسبب الإصابة منهم النجم العالمي محمد صلاح الصاب بفيروس كورونا المستجد.

أما عن فريق ليستر سيتي هو فريق متميز وهو يحتل المرتبة الأولي في الدوري الانجليزية حيث لعب ثماني مباريات احر فيهم 18 نقطة وخسر في مباراتين فقط، وسوف يواجه فريق ليفربول اليوم في الجولة التاسعة في مباره كبيرة وقوية، حيث أن موعد مباره ليفربول وليستر ستي اليوم سوف يكون أمز شيق وهام للكثير من محبي لعبة كرة القدم خاصة متابعي الدوري الانجليزي.

كما نعرف أن فريق ليفربول وليستر سيتي يعانون من أصابات خاصة بعد التوقف الدولي الأخير حيث تم أصابة محمد صلاح بالإضافة الى جو جوميز وأليكسندر أرنولد، وسوف يكون ذلك أجهاد على الكثير من اللاعبين بسبب ضغط المباريات. حيث في تصريح صحفي قال كلوب انه لا يريد توقف دولي مجدداً.

موعد مباره ليفربول وليستر سيتي القادمة

حسب جدول الدوري الانجليزي أن مباره ليستر ستي وليفربول سوف تقام غداً الأخذ شهر نوفمبر بتاريخ 22 /11/2020 وسوف يكون في الساعة التاسعة والربع مساً بتوقيت مصر والساعة العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة ، وسوف تكون المباراة على ملعب ” أنفيلد” حيث سيشهد ذلك الملعب صراع كبير بين الفريقين

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي القادمة

كما نعرف أن القنوات الناقلة للدوري الانجليزي في الشرق الأوسط هي مجموعة قنوات بين سبوت الرياضية وسوف تذاع مباره ليفربول وليستر على قناة بين سبورت 2 فائقة الجودة beIN Sports HD 2.

حيث يريد كلوب مع اللاعبين مواصلة سلسلة الانتصارات خاصة بعد فوزه على فري وست هام بهدفين مقابل هدف، ولكنه لم يستطيع تحقيق الفوز أمام مانشستر سيتي واكتفى بالتعادل الإيجابي.