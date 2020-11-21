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محمد سياف - ابو ظبي - موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في مسابقة كأس مصر ضمن منافسات الدور ربع النهائي، حيث تتجه أنظار عشاق الدائرة المستديرة إلى استاد برج العرب لمشاهدة تلك المباراة الهامة والتي تجمع بين نادي القرن ونادي أبوقير، وسوف نكشف لحضراتكم موعد المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء ومعلق المباراة.

موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة وأهم القنوات الناقلة للمباراة

تقام مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة اليوم السبت الموافق 21 نوفمبر 2020 في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، حيث تُذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت 1، ويقوم بالتعليق على تلك المباراة أيمن الكاشف.

ويحاول المدير الفني للنادي الأهلي في تلك المباراة الفوز بهذا اللقاء وحصد الثلاث نقاط والصعود للدور الأعلى في كاس مصر، وخاصة أن المدرب الجديد للمارد الأحمر قد تألق كثيراً في المباريات الماضية، حيث يحرص على متابعة تألقه والفوز بمباراة اليوم على حساب نادي أبوقير للأسمدة، بما يقربه من التتويج بهذا اللقب الهام الذي افتقده النادي الأهلي السنة الماضية.

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ويدخل النادي الأهلي مباراة اليوم أمام أبوقير للأسمدة ويفتقد خدمات كل من صالح جمعة وكهرباء، وذلك بسبب إصابتهما بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، ومحمد هاني بسبب إصابة في الركبة، وكذلك جونيور أجاي بإلتواء في الكاهل.