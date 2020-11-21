الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يتقدم على نيوكاسل بهدف نظيف

تقدم نادي تشيلسي على فريق نيوكاسل بهدف نظيف بالشوط الأول في المباراة التي تجمع بين الفريقين ، في إطار الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء الهدف عن طريق فيرنانديز لاعب نيوكاسل بالخطأ في مرماه ليمنح فريق تشيلسي التفوق بهدف نظيف في أحداث الشوط الأول من المباراة.
وشهد الشوط الأول تفوق كامل لفريق تشيلسي الإنجليزي بقيادة مدربه فرانك لامبارد حيث جاء الاستحواذ لفريق تشيلسي بنسبة 82% مقابل 18% لصالح فريق نيوكاسل .
كما جاء في الشوط الأول تفوق من جانب لاعبي تشيلسي في الثنائيات الهوائية حيث جاءت بنسبة 68% لصالح فريق البلوز مقابل 32% لصالح فريق نيوكاسل.
وشهدت الدقيقة 29 ضياع هدف محقق من جانب تيمو فيرنر مهاجم نادي تشيلسي بعدما راوغ أكثر من لاعب لينفرد بالمرمى ويضعها بجانب القائم الأيمن ليضيع هدف محقق للبلوز.
كما شهدت الدقيقة 33 كرة رائعة من جانب المغربي حكيم زياش لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي حيث راوغ لاعب ثم سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ليضعها على يسار الحارس وتخرج خارج المرمى بجانب القائم الأيسر.
وبهذه النتيجة ، يحتل فريق تشيلسي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة بينما يحتل فريق نيوكاسل المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة .
وأعلن فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي، تشكيل البلوز الأساسي لمواجهة نيوكاسل يونايتد، المقرر لها في تمام الثانية والنصف عصرا، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
وجاء تشكيل فريق تشيلسي كالتالي:
حراسة المرمى: ميندي
خط الدفاع: جيمس - زوما - رودجر - تشيلويل.
خط الوسط: كانتي - كوفاتش - ماونت.
خط الهجوم: حكيم زياش - أبراهام - فيرنر.
ويلتقي اليوم أيضًا، أستون فيلا الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" مع نظيره برايتون في تمام الخامسة مساءً، ويستضيف توتنهام غريمه مانشستر سيتي في قمة نارية الساعة السابعة والنصف مساءً، قبل أن يختتم مانشستر يونايتد مباريات اليوم الأول من الجولة التاسعة بمواجهة ويست بروميتش ألبيون في تمام العاشرة ليلًا.
يذكر أن مباريات الدوري الإنجليزي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.
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