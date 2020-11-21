استعدادا للدوري.. البنك الأهلي يخوض معسكرا بالإسماعيلية لمدة أسبوعين

يبدأ فريق البنك الأهلي الصاعد حديثا للدوري الممتاز بقيادة محمد يوسف المدير الفني معسكرا مغلقا بمدينة الإسماعيلية لمدة أسبوعين بداية من اليوم السبت وحتى أوائل شهر ديسمبر المقبل.

ويخوض البنك الأهلي خلال ذلك المعسكر 5 مباريات ودية للوقوف بشكل عملي وواقعي على مستوى اللاعبين وقدراتهم الفنية والبدنية قبل بداية الموسم بشكل رسمي.

ويسعى الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي بقيادة محمد يوسف لعمل توليفة بين اللاعبين القدامى والجدد من أجل الاستقرار على الشكل النهائي الذي سيخوض به بطولة الدوري في الموسم الجديد فور انطلاقها.

ويبذل الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف مجهودا كبيرا لإيجاد الإنسجام المتكامل بين اللاعبين القدامى الذين ساهموا في صعود الفريق للدوري الممتاز و اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم مؤخرا.

ويسعى يوسف لتحقيق نتائجة جيدة مع فريق البنك الأهلي في الموسم الجديد في ضوء الدعم الكامل الذي يلقاه من مجلس الإدارة برئاسة اللواء أشرف نصار.

وفي وقت سابق اعتذر محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي لنادي الشرطة العراقي عن تولي مهمة الفريق خلال الفترة المقبلة. وكان نادي الشرطة العراقي قد كثف مفاوضاته خلال الأيام الماضية مع محمد يوسف من أجل تولي مهمة المدير الفني للقيثارة الخضراء خلال الأيام القادمة لكن المدرب المصري اعتذر لهم احتراما لتعاقده مع نادي البنك الأهلي. ويسعى يوسف لتحقيق نتائجة جيدة مع فريق البنك الأهلي في الموسم الجديد في ضوء الدعم الكامل الذي يلقاه من مجلس الإدارة برئاسة اللواء أشرف نصار. وعكف محمد يوسف خلال الأيام الماضية على التعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين القادرين على تحقيق أهداف النادي وفق الرؤية التي وضعها الجهاز الفني بالتنسيق مع مجلس الادارة. وأكد محمد يوسف لمسئولي الشرطة العراقي أنه يحترم النادي الذي سبق وتولى قيادته مرتين سابقا ويرتبط بعلاقة قوية مع جماهير القيثارة الخضراء لكن احترامه للتعاقد الذي أبرمه مع نادي البنك الأهلي يمنعه من قبول العرض وهو ما تفهمه مسئولي النادي العراقي.