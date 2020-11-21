نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر براجانتينو يفوز على باهيا برباعية في الدوري البرازيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن فريق براجانتينو من تحقيق انتصاراً كبيراً أمام باهيا وتغلب عليه 4-0 اليوم السبت، في افتتاح الجولة 22 من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وبعد تلك النتيجة رفع براجانتينو رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر بفارق نقطتين خلف باهيا صاحب المركز التاسع.

وتقدم براجانتينو بهدفين مبكرين سجلهما كلاوديو باريسي ليونيل في الدقيقتين الرابعة و11، ثم أضاف يتالو جوزيه الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 21.

وبعد 7 دقائق من بداية الشوط الثاني، اختتم هيليو جونيو التسجيل بالهدف الرابع لبراجانتينو .