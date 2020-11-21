نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك الأهلي يخوض معسكر أسبوعين بالإسماعيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ فريق البنك الأهلي الصاعد حديثا للدوري الممتاز بقيادة محمد يوسف المدير الفني معسكرا مغلقا بمدينة الإسماعيلية لمدة أسبوعين بداية اليوم السبت وحتى أوائل شهر ديسمبر القادم.

ويخوض البنك الأهلي خلال ذلك المعسكر 5 مباريات ودية للوقوف بشكل عملي وواقعي على مستوى اللاعبين وقدراتهم الفنية والبدنية قبل بداية الموسم بشكل رسمي.

ويسعى الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي بقيادة محمد يوسف لعمل توليفة بين اللاعبين القدامى والجدد من أجل الاستقرار على الشكل النهائي الذي سيخوض به بطولة الدوري في الموسم الجديد فور انطلاقها.

ويبذل الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف مجهودا كبيرا لإيجاد الإنسجام المتكامل بين اللاعبين القدامى الذين ساهموا في صعود الفريق للدوري الممتاز و اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم مؤخرا.

ويسعى يوسف لتحقيق نتائجة جيدة مع فريق البنك الأهلي في الموسم الجديد في ضوء الدعم الكامل الذي يلقاه من مجلس الإدارة برئاسة اللواء أشرف نصار.