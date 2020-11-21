البنك الأهلي يخوض معسكر أسبوعين بالإسماعيلية

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك الأهلي يخوض معسكر أسبوعين بالإسماعيلية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبدأ فريق البنك الأهلي الصاعد حديثا للدوري الممتاز بقيادة محمد يوسف المدير الفني معسكرا مغلقا بمدينة الإسماعيلية لمدة أسبوعين بداية اليوم السبت وحتى أوائل شهر ديسمبر القادم.
ويخوض البنك الأهلي خلال ذلك المعسكر 5 مباريات ودية للوقوف بشكل عملي وواقعي على مستوى اللاعبين وقدراتهم الفنية والبدنية قبل بداية الموسم بشكل رسمي.
ويسعى الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي بقيادة محمد يوسف لعمل توليفة بين اللاعبين القدامى والجدد من أجل الاستقرار على الشكل النهائي الذي سيخوض به بطولة الدوري في الموسم الجديد فور انطلاقها.
ويبذل الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف مجهودا كبيرا لإيجاد الإنسجام المتكامل بين اللاعبين القدامى الذين ساهموا في صعود الفريق للدوري الممتاز و اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم مؤخرا.
ويسعى يوسف لتحقيق نتائجة جيدة مع فريق البنك الأهلي في الموسم الجديد في ضوء الدعم الكامل الذي يلقاه من مجلس الإدارة برئاسة اللواء أشرف نصار.