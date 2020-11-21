نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة رامي بن سبعيني بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها الدولي الجزائري رامي بن سبعيني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وجرى الإعلان عن إصابة اللاعب الجزائري الذي شارك خلال الأيام الماضية مع منتخب بلاده وذلك قبل الموقعة المرتقبة لفريقه ضد أوجسبورج اليوم لحساب مباريات الجولة الثامنة من الدوري الألماني والتي تأكد غيابه عنها.

وأصبح بن سبعيني ثاني لاعبي بوروسيا مونشنجلادباخ يتعرض للإصابة بالعدوى بعد المهاجم الحسن بليا الذي يخضع للحجر المنزلي منذ أسبوع.