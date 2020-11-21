فن التعامل.. لماذا رفض كلوب مهاجمة محمد صلاح على طريقة ميدو؟

تعرض النجم المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، لانتقادات عنيفة من أحمد حسام ميدو، لاعب فريق الزمالك ومنتخب مصر السابق، ومن الصحافة البريطانية أيضا، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، الجمعة قبل الماضية.

وجاء الهجوم على محمد صلاح، بسبب عدم التزام اللاعب بالإجراءات الاحترازية، خلال حفل زفاف شقيقه نصر الذي أقيم بأحد فنادق مدينة الإسماعيلية، قبل أيام قليلة، من إصابته بالفيروس التاجي.

وقال ميدو، خلال برنامجه "أوضة اللبس"، المقدم عبر قناة "النهار": "صلاح شارك في فرح أخيه، وهناك أكثر من 900 فرد، في وقت انتشار فيروس كورونا؛ وهو ما عرّض زملائه في المنتخب للإصابة بالوباء العالمي".



وأضاف: "محمد صلاح أخطأ بالتواجد في فرح أخيه وسط تجمع كبير للغاية وهو متواجد في مصر لأداء مهمة وطنية".

وأوضح أن "حضور صلاح لفرح أخيه جعل العالم يضحك علينا؛ بسبب تصرف محمد صلاح قبل انضمامه لمعسكر منتخب مصر، وأتعجب من عدم معاقبة أى مسئول من اللجنة الخماسية باتحاد الكرة لنجم ليفربول".

واختتم ميدو تصريحاته قائلا: "ما حدث خطأ كبير وخسرنا أهم لاعب نعتمد عليه في المباريات الكبيرة بسبب إهماله وعدم تحمله المسئولية".

تصريحات ميدو تناقتلها الصحف الإنجليزية، وتسبب في زيادة الهجوم على محمد صلاح.

على الجانب الآخر، رفض يورجن كلوب ذبح "مو" أمام وسائل الإعلام، حفاظا على حالته النفسية التي يمر بها وقام بدعم اللاعب خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة ليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث قال: "حضور محمد صلاح لحفل زفاف شقيقه لحظة خاصة بالنسبة له، لاعبو فريقي منضبطون للغاية".

وتابع كلوب: "محمد صلاح بحالة جدية، لم تظهر عليه أعراض فيروس كورونا، سيعود إلينا اليوم الجمعة".

وواصل كلوب: "أنا على تواصل مع محمد صلاح، وسيعود اللاعب إلى تدريبات ليفربول بمجرد تحول عينته إلى سلبية".

كلوب يجيد التعامل مع لاعبيه، حيث يرفض ذبح أي لاعب عبر شاشات التليفزيون أو من خلال أي وسيلة صحفية، حتى لا يتأثر نفسيا، ويكتفى بالعقاب داخل الغرف المغلقة.

يورجن كلوب يعلم تماما أن صلاح أخطأ بعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لكنه يعلم أيضا أن معاقبة أي لاعب لا يجب أن تخرج إلى وسائل الإعلام، حفاظا على تماسك الفريق، في ظل منافسته على جميع الألقاب.