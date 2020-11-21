عميد الحكام يطالب الزمالك والأهلي بالروح الرياضية فى نهائى دورى الأبطال

طالب عميد الحكام أيمن دجيش عضو لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة فريقى الأهلي والزمالك بضرورة خروج مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل ملعب استاد القاهرة الدولي فى أجواء تسودها الروح الرياضية بين كافة عناصر المنظومة الرياضية.

قال عميد الحكام عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى : فيسبوك": يوم 27 نهائي دوري ابطال افريقيا والف مبروك لمصر حدث لن يتكرر كثيرا والعالم كله سيشاهد المباراه ومصر تحمل الرياده الافريقيه تاريخيا وارقاما وانجازات وهي مباراه القمه الافريقيه والعربيه والمصريه باذن الله تكون مباراه يسودها الروح الرياضيه بين الجماهير وقبلهم اللاعبين والاجهزه الفنيه.

أضاف: ويكون الجميع علي قدر المسئوليه والفائز نقول له مبروك والخاسر نقول لهم هارد لك لان الفريقين الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي له كل التحيه والتقدير لرفع إسم الكرة المصرية عاليا لبلوغهم النهائي تمنياتي بمباراة كبيرة يستمتع بها العالم أجمع ونقول جميعا مبروك لمصر.

وكان مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" كشف عن هوية حكم مباراة نهائى دورى ابطال افريقيا الذى يجمع بين نادى الزمالك والاهلي على ملعب استاد القاهرة يوم 27 نوفمبر الجاري.

قال المصدر ذاته أن الكاف يفاضل بين الثلاثى الجزائرى مصطفى غربال ونظيره المغربي رضوان جيد والإثيوبي تيسيما من أجل إدارة المباراة النهائية فى دورى أبطال إفريقيا.

لفت إلى أن الأقرب لإدارة نهائى دورى أبطال إفريقيا أحد الثنائى المغربي رضوان جيد والجزائرى مصطفى غربال لافتا إلى أنه سبق ترشيح الجنوب إفريقي فيكتور جوميز لكن تم إستبعاده من المباراة النهائية نظرا لقيامه بإدارة إحدى مباريات نصف نهائى البطولة الإفريقية للأندية.

يذكرأن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" كشف عن نظام مباراة نهائي دورى ابطال افريقيا بين الزمالك والأهلي المقرر إقامته يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.

وقال مصدر مطلع داخل الكاف انه فى حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي أو الإيجابي سيتم خوض نهائى دورى ابطال افريقيا بنظام اللعب بوقت إضافي علي شوطين كل شوط من 15 دقيقة قبل الاحتكام الى ركلات الجزاء.

أضاف أنه تم إخطار مجالس إدارات قطبي الكرة المصرية بنظام خوض مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا فى حال خروج الوقت الأصلي بالتعادل.



